Киев, , 08:02 — REGNUM Киев в 2014 году напал на свои регионы, а теперь хочет представить дело так, что он вступил в конфликт с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 апреля, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

Как сообщалось ранее, Зеленский публично предложил президенту России Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

« Выступление Владимира Зеленского с призывом о встрече с президентом России — это даже не верх, а низ цинизма, лицемерия и лжи. Киев нападал на свои регионы, а теперь хочет представить дело таким образом, что в 2014 году он вступил в конфликт с Россией. Нет, он тогда начал воевать с народом Украины; это в результате его агрессии жители Донбасса поднялись на борьбу за свои права, против незаконной власти западных марионеток и русофобов.

Имея полную поддержку США, Германии и Франции, Киев рассчитывал на безнаказанность, но подмять под себя Донецк и Луганск, как он подмял другие возмутившиеся тогда регионы, у него не получилось. Россия поддержала своих соотечественников в этой борьбе, помогла найти вариант соглашения, открывавший возможность сохранения всего Донбасса в составе Украины. «Минск — 2» спасал лицо побитого в 2015 году Киева и одновременно обеспечивал должный уровень безопасности дончан и луганцев. После долгой политической тяжбы Киев отказался выполнять это соглашение и хочет вернуться в Донбасс, который он все эти годы трепал своими военными атаками и диверсиями, в качестве победителя, устроить там расправу над непокорными.

Все эти годы те же силы, что раньше работали над антироссийским переформатированием Украины и организовали госпереворот 2014 года, помогали Киеву вести войну со своим народом, мешали справедливому политическому урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем самым они препятствовали и нормализации отношений между Украиной и Россией. Теперь НАТО и ЕС вновь толкают Киев на полноформатную войну с Донецком и Луганском, рассчитывая втянуть в неё и Россию.