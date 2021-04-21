Благовещенск, , 08:01 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 13). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось уже у 22 182 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Большинство вновь выявленных носителей коронавируса в Приамурье болеют ОРВИ — 11 человек. Ещё у одного пациента врачи диагностировали на фоне COVID-19 пневмонию.

За всё время в области провели более 898 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за последние 24 часа от COVID-19 скончался ещё один пациент (днём ранее — два). За весь период пандемии от осложнений умерли уже 273 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 34, выздоровели ещё 60 человек, один пациент скончался.