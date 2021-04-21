Москва, , 08:03 — REGNUM Все преступления и нарушения прав человека властями Украины в Донбассе должны быть расследованы. Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Россия настаивает на расследовании всех преступлений и нарушений прав человека, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины, включая обстрелы жилых районов тяжелой артиллерией, транспортную блокаду, фактическое лишение Киевом своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, социальных выплат и многое другое», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ильичев подчеркнул, что за все вышеуказанные действия в первую очередь несут отчётность «сами украинские власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля район посёлка шахты им. Гагарина на севере Горловки (ДНР) подвергся обстрелу украинских боевиков из тяжёлых миномётов.