21 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Жители Приморского края активно обсуждают новость о задержании 48-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребёнка. Пользователи соцсетей возмущены и готовы пойти на самосуд над подозреваемым. Приморцы просят ввести для педофилов смертную казнь.

Валерия Иванова, , 09:41 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребёнка. Он находится под стражей.

Насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жители Приморья негодуют и требуют чуть ли не самосуда в комментариях к новости на портале VL.ru.

«У самой двое внучек. Не дай Бог такое. Порву лично», — написала пользователь 5 920 958.

«Не надо имя и фамилию, опубликуйте фото, а там…» — призвал 7 519 705.

По информации источника VL.ru, полиции стало известно об изнасиловании после обращения матери девочки в больницу. Женщина сказала, что подозревает изнасилование дочери, так как она жалуется на сильные боли в промежности и внутренних органах.

В приёме и осмотре дочери ей отказали, поэтому она вызвала скорую и попросила о помощи. Прибывшие по вызову врачи незамедлительно доставили ребёнка в Центр охраны материнства и детства, где специалисты диагностировали у ребёнка различные повреждения, характерные для насильственных действий сексуального характера.

Насилие

Полиция установила, что в марте 2021 года фигурант воспользовался беспомощным состоянием трёхлетней девочки и совершил «насильственные действия сексуального характера».

«Немедленно ввести серьёзные наказания и смертную казнь. Раньше людей на каторгу гнали ни за что, сейчас тварей государство содержит в тюрьмах. Беспредел», — написал пользователь Владислав Николау.

«Кто-нибудь собирается закон писать по педофилам?! Ау, кандидаты в депутаты?!» — спросил телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

«Очень жаль, что нет «смертной казни» для таких», — считает Alisa.

По информации читателей, насильником мог стать сожитель матери ребёнка.

«Это знакомый семьи, которому мать доверяла забирать дочь из садика», — предположил пользователь google/109 794 951 185 232 248 832.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который признан виновным в шести эпизодах изнасилования несовершеннолетней и двух эпизодах угрозы убийством.