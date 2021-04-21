Верона, Италия, , 07:57 — REGNUM «Фиорентина» одержала победу над «Вероной» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Фиорентины» голы забили нападающий Душан Влахович с пенальти на 45-й минуте и защитник Мартин Касерес на 65-й. «Верона» ответила голом форварда Эдди Сальседо на 72-й минуте.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает 13-е место в чемпионате Италии, в активе команды 33 очка. «Верона» идёт на девятом месте с 41 очком.

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