Шанхай, Китай, , 07:59 — REGNUM Полиция Шанхая задержала в различных районах Китая 20 членов преступной группировки, которая незаконно ввезла в страну бриллианты стоимостью более 40 млн юаней (около $6,14 млн). Об этом 21 апреля сообщает газета Shanghai Daily.

По её данным, драгоценные камни покупались злоумышленниками с июля 2020 года через различные онлайн-ресурсы. Из-за границы бриллианты контрабандным путём (внутри других товаров) ввозились в материковую часть Китая через специальный административный район Гонконг (Сянган). Шанхайская полиция при поддержке коллег провела операцию по задержанию подозреваемых в Шанхае, Пекине, а также на территории южной провинции Гуандун.

К настоящему времени у преступной группы конфисковали более 250 ювелирных изделий с бриллиантами, а также около 100 пакетов с мелкими камнями. Их общая стоимость оценивается экспертами в сумму более 40 млн юаней (около $6,14 млн). Полиция продолжает расследование дела о контрабанде.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники государственного таможенного комитета Узбекистана пресекли контрабанду драгоценных камней (изумрудов и бриллиантов) и золотой монеты, отчеканенной в третьем веке нашей эры.

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