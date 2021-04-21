Чита, , 07:57 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, от COVID-19 вакцинированы свыше 100 тысяч граждан. Как сообщает 21 апреля пресс-служба правительства региона, более половины из них сделали обе прививки.

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«В Забайкальском крае первую аппликацию поставили 100 657 человек, из них 54 806 забайкальцев уже воспользовались второй аппликацией», — пояснила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

По её словам, полностью вакцинированы в регионе более восьми тысяч медработников, свыше 11 тысяч человек от 60 лет, более двух тысяч сотрудников социальных и более 11 тысяч работников образовательных учреждений и другие категории граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 21 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет 42 039, причём 35 из них обнаружили за последние сутки. За весь период вакцинации в регион поступило более 126 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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