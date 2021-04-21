Белград, , 08:02 — REGNUM Президент США Джо Байден на пресс-конференции 20 апреля заявил, что он привержен взаимному признанию Сербии и Косово, добавив, что Вашингтон будет продолжать поддерживать усилия по обеспечению постоянного мира в регионе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Вашингтон «будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира посредством продуктивного диалога между Сербией и Косово и, наконец, соглашения о нормализации», которое должно быть «основано на взаимном признании», — отметил президент США.

Он сказал, что для Косово «имеет основополагающее значение нормализация отношений с Сербией», потому что так регион может «реализовать свой потенциал и полностью интегрироваться в евроатлантические учреждения».

По его словам, он будет настойчиво поддерживать Косово. «Я знаю, что ради достижения этой цели потребуется гибкость и компромиссы, и Соединенные Штаты будут вашим партнером на каждом шагу», — отметил Байден .