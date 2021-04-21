Веллингтон, , 07:55 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что инфекцию выявили у одного из прибывших на территорию страны из Швейцарии. Диагноз подтвердили у пациента в ходе прохождения обязательного двухнедельного карантина в специальном учреждении города Окленда. При этом ведомство отмечает, что в среднем за прошедшую неделю выявляли по одному носителю SARS-CoV-2 ежесуточно среди прибывающих в Новую Зеландию. Случаев локального распространения инфекции не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 83 активный случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2243 носителей SARS-CoV-2.