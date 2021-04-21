Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Криминальная юстиция США должна быть реформирована, заявила американский вице-президент Камала Харрис 20 апреля в ходе пресс-конференции.

Это заявление было сделано на фоне судебного вердикта экс-полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в непреднамеренном убийстве чернокожего Джорджа Флойда.

Харрис отметила, что в США необходимо принять закон имени Флойда, который бы позволил, в числе прочего, отграничить полномочия полицейских при задержаниях. Она также добавила, что расизм является проблемой не только «черных или цветных американцев», но и всех жителей государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя вердикт Дереку Шовину, губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз заявил, что в регионе из-за действий полицейских гибнет слишком много чернокожих.

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