Лондон, , 07:55 — REGNUM Лондонский футбольный «Челси» стал последним из английских клубов, который объявил о своем выходе из Суперлиги. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба лондонской команды.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что он начал формальные процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы на европейскую Суперлигу», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что «Челси» присоединился к Суперлиге в конце прошлой недели, после чего руководство клуба как следует обдумало этот вопрос и решило, что участие команды в этих планах будет не в ее интересах, а также не в интересах ее болельщиков и футбольного сообщества в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что английские команды «Ливерпуль», лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Манчестер Юнайтед» вышли из Суперлиги. При этом 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август.