Минск, , 07:51 — REGNUM Белоруссия не допустит ухудшения отношений с народом Украины, а заявления из Киева о некой угрозе, якобы исходящей с территории Белоруссии, являются беспочвенными. Об этом эфире телеканала ОНТ 20 апреля заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Таким образом он прокомментировал слова некоторых украинских деятелей о том, что на фоне обострения конфликта в Донбассе с белорусской стороны возможно вторжение на Украину.

«Белорусская сторона никогда не сделает подобного рода заявлений и конкретных действий относительно того, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу, этого не будет никогда», — объяснил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.

По его словам, белорусский и украинский народы жили в мире и дружбе на протяжении многих столетий, и такое доброе соседство Минск будет поддерживать в будущем.

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