Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области власти приняли решение об увеличении объема финансирования единовременной выплаты для многодетных семей, которые выберут деньги вместо земельного участка, сообщает пресс-служба областного правительства.

Стоит отметить, выбор у многодетных семей появился с 2018 года: деньги или бесплатная земля в собственность. В настоящее время размер единовременной выплаты составляет 300 тыс. рублей.

В 2020 году 257 оренбургских многодетных семей воспользовались данной выплатой на общую сумму 74,9 млн рублей. В первом квартале 2021 года свидетельства получили 274 многодетные семьи на сумму 82,2 млн рублей.

Учитывая востребованность данной меры поддержки, губернатор Денис Паслер принял решение почти вдвое увеличить объем финансирования. Дополнительно из бюджета выделят 80,1 млн рублей. Это позволит предоставить выплату еще 267 многодетным семьям.