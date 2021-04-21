Сараево, , 07:54 — REGNUM Лидеры правящих сербских и боснийских партий в Боснии и Герцеговине 20 апреля еще больше усилили напряженность в этой стране новыми заявлениями о ее распаде и угрозах войны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Милорад Додик, нынешний председатель президиума Боснии и Герцеговины и лидер Союза независимых социал-демократов, созвал в течение дня встречу с представителями политических партий, которые формируют власть в Республике Сербской, чтобы обсудить проект «мирного расхождения» в Боснии и Герцеговине.

После этой встречи Додик сообщил, что они решили «пригласить на переговоры о будущем государства Федерацию Боснии и Герцеговины и двух других партнеров».

Он подчеркнул, что выдвинуто предложение о разделении Боснии и Герцеговины, и в Республике Сербской утверждают, что такую инициативу целесообразно было бы принять, если иная сделка о будущем государства невозможна.