Новосибирск, , 07:41 — REGNUM В новосибирские школы сегодня, 21 апреля, поступили сообщения о минировании. Аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона проводит проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — подчеркнули в АТК.

Уточняется, что сообщения о минировании зданий школ города Новосибирска поступили 20 и 21 апреля на электронные почты учреждений образования.