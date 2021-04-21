Пермь, , 07:39 — REGNUM Расписание пермского аэропорта может пополнить новое направление. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запросило у Росавиации допуск на выполнение рейсов из Перми в Бургас трижды в неделю, сообщают СМИ.

Кроме того, «Уральские авиалинии» просят отзывать у компании Nordwind Airlines допуск на выполнение рейсов из Перми в Худжанд (Таджикистан). Полеты по этому маршруту не выполняются два последние сезона.

Планируется, что заседание межведомственной комиссии, где будут приняты решения по этим вопросам, состоится 26 апреля.

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