Киев, , 07:38 — REGNUM «Бессмысленный и беспощадный» бунт ожидает Украину, заявил украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский 20 апреля в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, событие будет настолько сильным, что «сметет все и вся».

«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», — считает эксперт.

Землянский пояснил, что жители Украины потеряли веру в «майданы», а в стране почти не осталось политиков, которых люди готовы поддержать на новых протестах. Он отметил, что украинское население понимает, что его кинули дважды — при госперевороте в 2014 году и после выборов президента в 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что победу в результате «майдана» в 2014 году на Украине не одержал никто и страна оказалась расколота. Кроме того, она добавила, что Украину ждет «впереди еще не один майдан» и «не один раскол».

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