Барнаул, , 07:38 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, и на утро 21 апреля от коронавируса привились уже 158 614 человек (+4138 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 72 661 человек (+1501 за последние сутки) получили первую прививку и 85 953 человека полностью привиты (+2637 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 250 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

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