Подробности и реакции на послание — в трансляции ИА REGNUM .

Президент начал своё обращение с темы пандемии, напомнил о трудностях, с которыми прошлось столкнуться в РФ из-за коронавируса. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере. Он заявил о мерах поддержки семей с детьми и о проблемах образования. Владимир Путин также призвал проработать новые меры поддержки бизнеса, напомнил о важности решения экологических вопросов.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2021 года обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

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Послание будет оглашено 21 апреля в 12:00 (мск), его будут транслировать основные российские телеканалы. Само мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов, сенаторов, глав регионов.

Ранее под председательством Владимира Путина состоялось совещание в формате видеоконференции с руководством правительства и администрации президента по подготовке послания Федеральному собранию.

20 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент продолжает подготовку к посланию: «Президент сегодня продолжает подготовку к посланию. Дорабатываются последние моменты».

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Бизнес пора развивать не на словах, а на деле, считает заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин . Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM , он заявил 20 апреля, говоря об ожиданиях от послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

Документ, по сути, является программой действий властей на ближайшее время и среднесрочную перспективу. Нынешнее послание станет уже 27-м в новейшей истории России и 17-м — для Владимира Путина.

Напомним, послание является главным программным документом, в котором президент обозначает основные направления развития страны, излагает свою позицию по основным направлениям во внутренней и внешней политике, экономике, социальной и других сферах.

«Сегодня одно из главных политических событий года — обращение президента к Федеральному собранию. Вместе с коллегами из других регионов принимаю участие в церемонии оглашения послания в Москве», — написал Кондратьев в телеграм-канале.

Предваряя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, политолог Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 21 апреля предположил четыре основных темы обращения.

Сейчас очень непростая и внутренняя, и внешняя ситуация, поэтому вполне закономерно бизнес хочет слышать и быть уверенным, что развитие экономики будет идти исключительно по рыночным законам, заявил 20 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза .

Каждый год, ожидая послание президента России Владимира Путина, бизнес надеется на то, что все произнесенное и обнародованное с высокой трибун, будет реализовано, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов .

Ожидания бизнеса от послания президента Федеральному собранию вполне конкретизированы, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх .

Чем кормят в Манеже. Перед посланием президента. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

Аграрии ждут от послания президента комплексных изменений именно для своей отрасли, заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянского фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко .

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«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — подчеркнула спикер Совфеда.

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ЛДПР направила Путину свой вариант окончания послания Федеральному собранию. Лидер партии Владимир Жириновский доволен тем, что послание намечено на 21 апреля, а не на 22 апреля, в день рождения Ленина.

«Пока стабильности с точки зрения морально-политической, финансово-экономической стороны нет, она за прошлый год провалилась еще на 3,6%. Почти 10 лет идет стагнация экономики, вымирание населения, рост цен и безудержные поборы с граждан», — перечислил коммунист.

«Мы ожидаем, что в послании главы государства будет объявлено о целом ряде радикальных социальных, даже социалистических решений, потому что в своих предыдущих посланиях президент показывал себя настоящим социалистом», — сказал Миронов.

В Манеже работают сегодня и волонтёры-медики. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

Реализация послания президента РФ и инициативы в рамках реализации новых положений Конституции — в приоритете у Государственной думы, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Журналисты, они такие. Особенно если девушки. В Манеже 21 апреля 2021 года. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Москве примет участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Места хватит всем. Пресс-центр в Манеже. Перед посланием президента. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

В центре Москве перекрыли движение возле станции метро «Библиотека имени Ленина» в сторону Центрального выставочного зала «Манеж», где сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

21−23 апреля глава Чувашии Олег Николаев будет работать в Москве, где у него запланирован ряд встреч с руководителями федеральных органов власти, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Зона с пуфиками в Манеже. Если устал… Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

«Командировка главы Хакасии продлится до конца недели. У него запланирован ряд рабочих встреч в федеральных ведомствах. Они будут посвящены развитию региона», — сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл в командировку в Москву на оглашение послания президента Федеральному собранию. На своей странице в социальной сети 21 апреля он пообещал по окончании поделиться впечатлениями и задачами, которые поставит Владимир Путин .

Парламентарий ожидает мер по поддержке семей, движения государственной политики в этой сфере.

«У России есть амбициозные планы, о которых будет говорить президент, это планы про качество жизни», — отметила Яровая.

Послание президента РФ будет конкретным и обращено к людям, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

В церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля примет участие и председатель Законодательного собрания Приморья и парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», член президиума Совета законодателей Александр Ролик .

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Власти Республики Калмыкия намерены работать над тем, чтобы жители региона не только хотели, но и имели возможность остаться на родине. Речь идёт о тех, кто в поисках лучшей жизни покидает Калмыкию. Об этом в прямом эфире «Россия 24» сказал глава республики Бату Хасиков .

Губернатор Курской области Роман Старовойт также будет присутствовать на оглашение послания президента Федеральному собранию. На своей странице в Instagram он рассказал, что пробудет в командировке в Москве до пятницы, 23 апреля — в Совете Федерации РФ 21 апреля начались дни Курской области.

Главные цитаты из речи главы государства жители России увидят на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов.

11:47 21.04.2021

Развитие экономики и демографическая политика станут основными темами послания президента РФ Федеральному собранию в 2021 году. Мнение высказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 21 апреля.

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Об этом: Тверской губернатор Руденя: снизили безработицу в 2,5 раза

11:51 21.04.2021 Журналистов уже впустили в зал, где президент будет оглашать послание. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

11:56 21.04.2021 В ЛДПР ожидают от президента РФ Владимира Путина решения по индексации пенсий работающим пенсионерам. «Вопрос должен быть решён и работающим пенсионерам пенсии будут индексировать!» — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

12:03 21.04.2021 Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился 21 апреля с видеообращением из столичного выставочного зала «Манеж» к пользователям социальных сетей. «Я сегодня в Москве. В выставочном зале «Манеж», где в ближайшее время состоится послание президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Очень важное событие в политической жизни страны. Ждем, какие задачи поставит президент», — сказал Владислав Шапша. Об этом: Шапша назвал послание президента России важным политическим событием

12:04 21.04.2021 Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию начинается. Российский лидер появляется на сцене.

12:05 21.04.2021 Путин: Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам. Это вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики, ну и, конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах.

12:05 21.04.2021 Последние штрихи. Послание президента. 21 апреля 2021 года. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:05 21.04.2021 Путин: наша страна и весь мир столкнулись с новой, неизвестной и опасной инфекцией. В те дни часто слышал от лидеров других государств такую оценку — «мы имеем дело с абсолютной неопределённостью».

12:06 21.04.2021 Путин: эпидемия наступала, но у меня лично была и уверенность, что мы преодолеем все испытания.

12:07 21.04.2021 Путин: сплотившись, мы смогли работать на опережение, обеспечить медиков и граждан средствами защиты, более чем в пять раз увеличили число коек в стационарах. За кратким перечислением мер — огромный труд во всех регионах РФ. Хочу всех сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть.

12:08 21.04.2021 Путин: помню, как приехал в Коммунарку. Надо было почувствовать, увидеть глазами, с какой опасностью мы столкнулись.

12:08 21.04.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию будет посвящено внутренним вопросам. Об этом: Путин: послание Федеральному собранию будет посвящено внутренним вопросам

12:09 21.04.2021 Путин: на своём посту оставался и личный состав правоохранителей и спецслужб.

12:09 21.04.2021 Путин: иногда смотришь на то, что происходит в социальных учреждениях, и радуешься за людей, которые исполняют свой долг. Ну до слёз прямо!

12:10 21.04.2021 Путин: слова признательности педагогам. Вы сделали всё, чтобы ваши воспитанники получали знания и сдавали экзамены.

12:10 21.04.2021 Путин: выдержку проявили граждане, проявляя изматывающие, но необходимые меры предосторожности. Солидарность людей выражалась в конкретных делах. Миллионы стали волонтёрами.

12:11 21.04.2021 Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началось с опозданием на пять минут. Начало мероприятия было анонсировано на 12:00. Подробности в материале: Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

12:11 21.04.2021 В пандемию Россия сработала на опережение. Все работали быстро, качественно и на советь. Поставили мощный заслон эпидемии, заявил Путин. Подробности в материале: Путин: в пандемию Россия сработала на опережение

12:11 21.04.2021 Путин: духовной опорой общества стало служение наших традиционных религий.

12:11 21.04.2021 Путин: на протяжении всей истории наш народ побеждал благодаря своему единству. На первый план вышли семья, дружба, взаимодействие и сплочённость. Эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать.

12:12 21.04.2021 Путин: мы столкнулись с эпидемией тогда, когда совпали последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов. Сбережение народа — высший национальный приоритет. Им определяются все положения обновлённой Конституции.

12:13 21.04.2021 Путин: хорошо понимаю, что рост демографии — сложнейшая задача, тем более что коронавирус пока не побеждён и остаётся прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация в других странах.

12:13 21.04.2021 Путин: наша стратегия — выйти на устойчивый рост численности населения.

12:13 21.04.2021 Президент России Владимир Путин был уверен, что страна преодолеет все испытания, связанные с пандемией коронавируса. Читайте подробнее: Путин — о пандемии: была уверенность, что мы преодолеем все испытания

12:14 21.04.2021 Путин: ещё раз обращаюсь к гражданам. Нельзя терять бдительность! Прошу вас беречь себя и близких.

12:14 21.04.2021 Реакция общества и государства на вызовы эпидемии коронавируса оказалась весьма эффективной. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Читайте также: Путин рассказал о твёрдой уверенности в победе над эпидемией коронавируса

12:14 21.04.2021 Благодаря российским учёным у страны есть три надёжные вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию. «Все работали быстро, качественно, на совесть», — сказал он обо всех, кто боролся с пандемией. Читайте также: У России есть три надёжные вакцины от коронавируса — Путин

12:14 21.04.2021 Путин: прошу правительство и Минздрав, глав регионов заниматься вопросами вакцинации. Возможность вакцинации должна быть повсеместной, чтобы осенью сформировался коллективный иммунитет. Ещё раз обращаюсь с обращением ко всем гражданам РФ: сделайте прививку! Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть.

12:15 21.04.2021 Путин: мы должны определить, как лечить нанесённые раны, восстанавливать здоровье людей. Больницы были вынуждены приостановить плановый приём, а это — опасность не распознать вовремя болезнь. Прошу расширить программу диспансеризации и профосмотров и запустить в полном объёме с 1 июля 2021 года. Важен максимальный охват. Нарастим поставки в регионы мобильных диагностических комплексов.

12:16 21.04.2021 Россия всегда будет отстаивать и защищать духовно-нравственные ценности, сказал Путин. Читайте также: Путин: Россия всегда будет отстаивать духовно-нравственные ценности

12:16 21.04.2021 Ситуация в демографии является чрезвычайной, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Об этом: Путин назвал чрезвычайной ситуацию в демографии

12:16 21.04.2021 Путин: поручаю организовать дополнительные меры по противодействию болезням, способствующим ранней смерти.

12:16 21.04.2021 Путин: предлагаю до конца года продлить программу возврата 20% возврата на турпоездки по России.

12:17 21.04.2021 Путин: мы должны уделить внимание здоровью детей, ведь именно в детстве закладываются основы здоровья. Предлагаю возвращать половину цены за путёвку при поездке детей в летний лагерь.

12:17 21.04.2021 Путин: нужно сформировать возможности для студенческого туризма.

12:17 21.04.2021 Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что страна обладает тремя надёжными вакцинами от COVID-19. Читайте подробнее: Путин: Россия обладает тремя надёжными вакцинами от COVID-19

12:19 21.04.2021 Путин: 28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медпомощи. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. Направим ещё пять тысяч скорых в населённые пункты в ближайшие три года.

12:20 21.04.2021 Путин: здравоохранение во многих ведущих странах не смогло отразить вызовы эпидемии, как в России. Мировое здравоохранение стоит на пороге революции. Эпидемия ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, реабилитации, и наша задача — поставить такие технологии на службу нашей страны.

12:20 21.04.2021 Работники социальных служб проявляли самоотверженность во время пандемии, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства отметил вклад борьбы с пандемии представителей различных профессий, особенно сотрудников социальных служб: «Ну, до слёз, прямо». Об этом: Путин заявил о самоотверженности «до слёз» во время пандемии

12:20 21.04.2021 Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, коронавирус пока не побежден окончательно. Читайте подробнее: Путин: коронавирус пока не побеждён окончательно

12:20 21.04.2021 Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна быть к 2025 году выше 75 лет. Читайте также: Путин: продолжительность жизни к 2025 году должна быть выше 75 лет

12:21 21.04.2021 Путин: в первичном звене медпомощи не должно быть очередей, трудности с записью, с получением рецептов. Деньги выделены, нужно начинать это делать эффективно и быстро. В здравоохранении немало нерешённых вопросов, но человеку нужна именно квалифицированная помощь.

12:21 21.04.2021 Возможность сделать прививку от нового коронавируса должна быть у всех российских граждан, заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию. Тогда к осени у населения сформируется коллективный иммунитет от новой болезни. Президент призвал всех граждан вакцинироваться. Подробности в материале: Путин: все граждане РФ должны иметь возможность привиться от COVID-19

12:21 21.04.2021 Работники социальных служб, образовательных и культурных учреждений ответственно выполняли свой долг на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ. Читайте подробнее: Путин поблагодарил граждан за самоотверженный труд в период эпидемии

12:21 21.04.2021 Путин: мы приобрели новый опыт работы в социальной сфере. Так, поддержали прямыми выплатами семьи, причём без справок и бумажной волокиты. Члены правительства работали над этим и справились. Это здорово.

12:22 21.04.2021 От президента РФ Владимира Путина ждут решения по Донбассу. Такое мнение высказал руководитель партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, передаёт ИА REGNUM 21 апреля. Читайте также: От Путина ждут решения по Донбассу — мнение

12:22 21.04.2021 Сбережение народа — высший национальный приоритет. Им определяются все положения обновлённой Конституции. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин наполнил о задаче повысить продолжительность жизни до 78 лет

12:22 21.04.2021 Путин: в 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Все федеральные пособия, пенсии, надбавки будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна.

12:23 21.04.2021 Путин: взыскание алиментов — проблема. Эта процедура не должна унижать человека. Ситуация должна решаться в интересах пострадавшей стороны. Нужно выстроить систему взаимодействия так, чтобы обеспечить безусловное выполнение решений судов.

12:23 21.04.2021 Программу туристического кешбэка необходимо продлить до конца 2021 года, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Предлагаю до конца года продлить программу», — сказал он. Подробности в материале: Путин предложил продлить программу туристического кешбэка

12:23 21.04.2021 Путин: уже через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться гражданам дистанционно 24 часа в сутки семь дней в неделю.

12:23 21.04.2021 Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь. Об этом: Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь

12:24 21.04.2021 Путин: мы понимаем, какой удар нанесла пандемия по благосостоянию людей, как она обострила проблемы бедности. Это вызов для всех стран мира. Везде одно и то же! Но нас должна интересовать ситуация в нашей стране.

12:25 21.04.2021 Путин: полагаться исключительно на точечные меры в вопросе цен на продукты нельзя. Ещё в конце 80-х это привело к пустым полкам. Сейчас мы такого не допустили.

12:26 21.04.2021 Путин: главное — обеспечить рост реальных доходов граждан и обеспечить дальнейший рост.

12:26 21.04.2021 «В ближайшие три года направим дополнительно «скорые» в регионы, что позволит практически полностью обеспечить их необходимым количеством», — подчеркнул глава государства. Читайте подробнее: Путин пообещал селу ещё 5 тыс. машин скоой помощи

12:26 21.04.2021 Путин: государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, это наша последовательная политика.

12:27 21.04.2021 Сформировать коллективный иммунитет нужно к августу, к осени, когда начинается период простудных заболеваний, считает Путин. Читайте подробнее: Путин: сформировать коллективный иммунитет нужно к августу

12:27 21.04.2021 Путин: мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет — от 5650 до 11 300 рублей. Поручаю создать целостную программу поддержки семьи. Ряд новых решений нужно принять незамедлительно.

12:27 21.04.2021 Граждане России должны сделать прививки от коронавирусной инфекции. С таким призывом к жителям страны сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию обратился президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин призвал граждан России вакцинироваться от COVID-19

12:28 21.04.2021 Отказ от вакцинации усугубит эпидемиологическую обстановку в России. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ. Об этом: «Другого пути нет» — Путин призвал граждан РФ вакцинироваться

12:28 21.04.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что в поликлиниках не должно быть очередей и трудностей с получением рецептов. Об этом: Путин: в поликлиниках не должно быть очередей и трудностей с записью

12:28 21.04.2021 Путин: нужно поддержать семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены, и один имеет право на алименты. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет в таких семьях выплатят в среднем 5650 рублей.

12:29 21.04.2021 Путин: важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку от государства, сохранила ребёнка. Предлагаю предусмотреть для беременных и испытывающих трудное финансовое положение ежемесячную выплату в 6350 рублей.

12:30 21.04.2021 Через три года большинство государственных услуг в России должно предоставляться дистанционно, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Читайте также: Путин: большинство госуслуг должно предоставляться дистанционно

12:30 21.04.2021 Путин: нужно, чтобы больничный по уходу за ребёнком до 7 лет оплачивался в размере 100% от заработка. Понятно, о чём речь. Чем больше стаж — тем больше оплата: 100% имеют женщины со стажем, но они уже не рожают, а те, кто не имеет 100% стажа, моложе.

12:31 21.04.2021 Путин: с 1 января 2020 года обеспечено бесплатное питание для всех младших школьников.

12:32 21.04.2021 Послание президента Федеральному собранию. 21 апреля 2021. kremlin.ru

12:32 21.04.2021 Правительству России необходимо озаботиться восстановлением здоровья людей, которые не могли получить помощь в период пиковых нагрузок периода эпидемии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ. Об этом: Путин поручил правительству расширить программы диспансеризации

12:32 21.04.2021 Путин: понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы обязательно будут восстановлены, но этого ещё не произошло. Предлагаю произвести единовременную выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников, и распространить меру на тех, кто в этом году пойдёт учиться. Выплату проведём в середине августа.

12:32 21.04.2021 Недопустимо принимать точечные директивы в отношении цен, это грозит пустыми полками в магазинах. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию. «Никто не говорит, что мы будет директивами устанавливать цены. Не надо никого пугать, наводить тень на плетень. Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет», — подчеркнул глава Российского государства. Читайте подробнее: Путин: директивных цен в России не будет

12:32 21.04.2021 Путин: предлагаю в каждом нацпроекте предусмотреть раздел, направленный на поддержку молодёжи.

12:33 21.04.2021 Путин: в период пандемии многие молодые специалисты пошли в «красные зоны». В экстраординарной ситуации педагоги и ученики со студентами учили и учились. Молодёжь проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими гордиться.

12:34 21.04.2021 Путин: школа была и будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным. До конца 2024 года построим не менее 1300 новых школ, в которых будет учиться не менее миллиона ребят. Также закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов.

12:34 21.04.2021 Путин предложил до конца 2021 года продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки. Подробности в материале: Путин предложил продлить туристический кэшбек до конца 2021 года

12:35 21.04.2021 Путин: с 2020 года классные руководители получают надбавку к зарплате. Очень нужное решение. Но ко мне обращаются педагоги среднего профобразования, что о них забыли. Нужно это исправить и установить такую же доплату для кураторов младших групп техникумов и колледжей.

12:35 21.04.2021 Президент России Владимир Путин призвал поддержать семьи, где мать или отец в одиночку воспитывают ребенка. Читайте подробнее: Путин призвал поддержать родителей-одиночек

12:36 21.04.2021 Путин: до сих пор открываю некоторые учебники по истории ‑ и с удивлением смотрю. Будто не про нас! Кто пишет? Даже не хочу комментировать.

12:36 21.04.2021 В России необходимо обеспечить безусловное исполнение решений по взысканию алиментов, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Ну, это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы нужно решать преимущественно удалённо. И главное — в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки», — сказал он. Об этом: Путин поручил решить проблему взыскания алиментов

12:36 21.04.2021 Путин: нужно перезапустить платформу обществознания.

12:37 21.04.2021 Неполные семьи получат отдельную государственную поддержку. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Дети из неполных семей в России получат дополнительные выплаты

12:37 21.04.2021 Путин: создадим Президентский фонд культурных инициатив.

12:37 21.04.2021 Президент РФ Владимир Путин. Манеж. Оглашение послания. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:38 21.04.2021 На оглашении посления президента РФ 21 апреля 2021 года. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:38 21.04.2021 Путин: через месяц одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены. Большинство будет поступать в вузы. Такого доступа, как к высшему образованию, нет ни в одной стране мира. В предстоящие два года откроем ещё 45 тысяч бюджетных мест и не менее 70% отдадим в регионы. С 2021 года не менее 100 вузов будут получать гранты от 100 млн рублей и выше на создание программ обучения, бизнес-инкубаторов и так далее.

12:39 21.04.2021 Путин: мы понимаем, что наука в современном мире имеет ключевое значение. До 2024 года на гражданские исследования Россия направит 1 трлн 630 млрд рублей.

12:39 21.04.2021 Путин: у нас должен быть надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности.

12:39 21.04.2021 Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:39 21.04.2021 Глава государства обратил внимание на то, что на сегодняшний день оплата больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. Это значит, что молодые женщины получают заметно меньше. «Нужно сделать так, чтобы такой больничный с ребёнком до 7 лет оплачивался на 100% от зарплаты», — подчеркнул Путин. Об этом: Больничные на детей до 7 лет оплатят на 100% — Путин

12:40 21.04.2021 Путин: в случае появления инфекции, такой как коронавирус или даже хуже, Россия должна в течение четырёх дней разработать тест-систему и в кратчайшие сроки разработать вакцину.

12:40 21.04.2021 Правительству России нужно выработать эффективный механизм регулирования цен без директивного управления. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ. Подробности в материале: «На пике эпидемии пустых полок не допустили» — Путин о дефицитах и ценах

12:40 21.04.2021 Владимир Путин объявил о новых выплатах гражданам РФ. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:40 21.04.2021 Для помощи гражданам в ближайшие три года в села поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи, сказал Путин. Читайте подробнее: Путин: в регионы поступят 5 тысяч новых машин скорой помощи

12:41 21.04.2021 Путин: мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним промышленность, сельскую сферу, ЖКХ.

12:41 21.04.2021 На оглашении послания президента 21 апреля 2021 года. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:41 21.04.2021 Путин: наша новая энергетика, новая фармацевтика должны стать стимулом для модернизации всех отраслей экономики.

12:42 21.04.2021 Путин: усилия каждого уровня власти, бизнеса, РАН должны быть подчинены повышению качества жизни наших людей. Вопрос охраны окружающей среды здесь несёт важный характер.

12:43 21.04.2021 Путин: предлагаю окрасить экологические платежи, это важнейшее направление нашей деятельности, и направить на ликвидацию накопленного вреда.

12:43 21.04.2021 Путин: прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность предприятий за накопление вреда. Такой подход простой: получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко.

12:43 21.04.2021 В России будут построены ещё 1300 новых школ для 1 миллиона детей, заявил 21 апреля президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Об этом: Путин анонсировал строительство в России 1,3 тыс. новых школ

12:43 21.04.2021 Семьи школьников следует снова поддержать деньгами, заявил президент. «Поэтому предлагаю единовременную выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников. И распространить эту меру на будущих первоклашек, которые в этом году только пойдут в школу», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин пообещал по 10 тыс. рублей родителям всех школьников

12:44 21.04.2021 Владимир Путин удивлён содержанием некоторых учебников в РФ. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:45 21.04.2021 Семьи с детьми получат ещё одну единовременную выплату. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Об этом: Путин предложил единовременную выплату на школьников

12:45 21.04.2021 Путин: в 2020 году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики.

12:45 21.04.2021 Президент уделил особое внимание теме поддержки семей с детьми. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:46 21.04.2021 Путин: бизнес проявил ответственность, стремился сделать всё для сохранения коллективов. Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Надо постараться решить проблему раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. Государство будет стимулировать частные инвестиции.

12:46 21.04.2021 Поддержку получит и бизнес, заявил президент. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:46 21.04.2021 Путин: поручаю правительству в течение месяца представить меры поддержки малого и среднего бизнеса.

12:47 21.04.2021 Путин: мы уже списали в утиль многие архаичные методы, отказались от массы контрольных проверок, но нужно наращивать темп, и результат должен быть предметным, осязаемым.

12:47 21.04.2021 Путин: нужно упростить условия для работы несырьевых экспортёров. Нужно снять для них избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Не раз обсуждали этот вопрос. Все поправки нужно принять максимально быстро в весеннюю сессию.

12:48 21.04.2021 Глава Барнаула Вячеслав Франк в рабочем кабинете смотрит послание президента Федеральному собранию. Цитата канала barnaul_org.

12:48 21.04.2021 Правительству РФ необходимо создать целостную систему поддержки семей с детьми, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Подробности в материале: Путин поручил создать целостную систему семей с детьми

12:48 21.04.2021 Путин: в современном мире для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идёт о долгосрочных проектах. Эффективность частных инвестиций будут оценивать по тому, что создано для граждан.

12:48 21.04.2021 Тем временем в пресс-центре. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:48 21.04.2021 Рынок труда и реальные располагаемые доходы в России обязательно будут восстановлены, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Читайте также: Путин: реальные располагаемые доходы граждан будут восстановлены

12:49 21.04.2021 Выплаты доплат для классных руководителей расширят. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Читайте подробнее: Кураторы учебных групп колледжей и техникумов получат доплаты — Путин

12:49 21.04.2021 Путин: жду предложений по реализации идей, которые прозвучали в марте на встрече с российским бизнесом.

12:49 21.04.2021 «Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим Президентский фонд культурных инициатив», — заявил глава государства и добавил, что в текущем году на это потратят 3,5 млрд рублей. Об этом: В России создаётся Президентский фонд культурных инициатив

12:49 21.04.2021 Удобные места для журналистов. Манеж. Оглашение послания президента 21 апреля 2021 года. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:50 21.04.2021 Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно. Читайте подробнее: Путин предложил единовременно выплатить семьям школьников 10 тыс. рублей

12:50 21.04.2021 Журналисты слушают президента в Манеже. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:51 21.04.2021 Путин: прибыль корпоративного сектора в 2021 году обещает быть рекордным, несмотря на все проблемы. Это смотрится именно так. Посмотрим, как прибыль будет использоваться, и будем принимать решение по донастройке налогового законодательства. Скажу «без протокола»: дивиденды. Кто-то их выводит, а кто-то вкладывает в развитие страны. Будем поощрять тех, кто вкладывает.

12:51 21.04.2021 Владимир Путин говорит о трансформации прибыли в инвестиции. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:52 21.04.2021 В некоторых российских учебниках описание событий Второй мировой войны подаётся крайне тенденциозно. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Подробности в материале: Путин возмутился качеством российских учебников истории

12:52 21.04.2021 С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно будут назначены выплаты, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Читайте подробнее: Путин: детям из неполных семей от 8 до 16 лет будет назначена выплата

12:52 21.04.2021 Путин: хочу поблагодарить все конструктивные силы в стране за подход в сложный период.

12:52 21.04.2021 Президент — бизнесменам: «Будем поощрять тех, кто вкладывает». Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:53 21.04.2021 Путин: страна развивается, идёт вперёд, но лишь тогда, когда развиваются регионы. Стремление сделать регион самодостаточным должно поддерживаться. Большой потенциал есть у каждого региона РФ. Нужно снизить бремя долговых обязательств. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать.

12:54 21.04.2021 Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUMКто-то внимательно слушает…

12:54 21.04.2021 Путин: надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности.

12:54 21.04.2021 Вновь допустить возникновения экологических катастроф в России нельзя, заявил 21 апреля президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Об этом: Путин: нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф

12:54 21.04.2021 У России должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Об этом сегодня, 21 апреля, оглашая послание Федеральному собранию, заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Россия должны быть готова создать вакцины в течение четырёх дней — Путин

12:54 21.04.2021 Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM А кто-то спит!

12:55 21.04.2021 Путин подчеркнул, что правительство должно восстановить рынок труда, пострадавший из-за вызванного пандемией кризиса. Эту задачу следует решить до конца года. Подробности в материале: Правительству России отведён месяц на план поддержки малых предприятий

12:55 21.04.2021 Путин: предлагаю реструктурировать кредиты, которые были предоставлены для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Срок истекает 1 июля — предлагаю их пролонгировать до 2029 года. Реструктуризацию надо использовать как механизм повышения самодостаточности.

12:56 21.04.2021 Не менее 70% бюджетных мест в предстоящие два года будут отданы в регионы. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Об этом: Путин: Россия — среди лидеров по доступности высшего образования

12:57 21.04.2021 Путин: мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов было у региона — тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Мы — одна страна. Все уровни власти и бизнеса должны работать в единой логике.

12:58 21.04.2021 По словам Путина, Россия должна быть готова за четыре дня разработать тест-системы для любой новой инфекции. Об этом: Путин: Россия должна быть готова разработать тест-системы за четыре дня

12:58 21.04.2021 Путин: инфраструктурые проекты регионов должны быть реализованы в интересах людей.

12:59 21.04.2021 Путин: инфраструктурные кредиты будут предоставляться под контролем казначейства. Давайте только работать ритмично и чётко, чтобы, не хочу произносить жёстких слов, но своевременно надо всё делать, не прибегать с картинками! Помочь надо коллегам, а не отбрасывать в корзину и говорить: «Они плохо сделали!» Тогда работа пойдёт.

12:59 21.04.2021 Перед началом церемонии оглашения послания президента Федеральному собранию. 21 апреля 2021. kremlin.ru

13:00 21.04.2021 Владимр Путин призвал работоть ритмично и чётко. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

13:00 21.04.2021 Путин: Нижний Новгород получит возможность для развития метро, Челябинск также сможет обновить систему транспорта. Строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне. Прошу подготовить проект сквозного цифрового проектирования.

13:00 21.04.2021 До 2024 года Россия направит на научные исследования 1 трлн 630 млрд рублей только из федерального бюджета, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Подробности в материале: Путин: Россия направит на научные исследования более 1,6 трлн рублей

13:00 21.04.2021 Вложение дивидендов в развитие отраслей приветствуется в России и будет поощряться, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию. «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает. Поощрять будем тех, кто вкладывает», — сказал глава государства. Читайте также: В России будут поощрять вложение дивидендов в развитие отраслей

13:01 21.04.2021 Путин: чем больше будем строить — тем доступнее будет жильё для российских семей. Цель амбициозная: ежегодно вводить более 120 млн квадратных метров.

13:02 21.04.2021 Закон, устанавливающий финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, должен быть принят максимально быстро. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Подробности в материале: Путин назвал главный принцип экологической политики России

13:02 21.04.2021 Путин: благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства — важнейший критерий развития регионов.

13:03 21.04.2021 Путин: прошу правительство и регионы разработать чёткий план газификации домохозяйств. За подводку газа до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны. Нужно отработать все детали с «Газпромом» и другими компаниями, чтобы сбоев не было. «Мособлгаз» и другие организации должны понимать, что они должны сделать и за какие деньги.

13:04 21.04.2021 Путин: для Камчатки нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей структуры.

13:05 21.04.2021 Президент дал поручения правительству РФ. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

13:05 21.04.2021 Путин: нужно форсировать строительство трассы Москва — Казань и продлить её до Екатеринбурга.

13:05 21.04.2021 Путин отметил, что в России построят ещё 1300 новых школ для 1 миллиона детей. Подробности в материале: Путин: в России построят ещё 1300 новых школ

13:05 21.04.2021 В России необходимо активно использовать систему квотирования вредных выбросов. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Читайте подробнее: Путин предложил расширить систему квот на вредные выбросы

13:06 21.04.2021 Путин: опорная инфраструктура должна тянуть развитие всех территорий, чтобы от неё шла современная региональная сеть. Субъекты Федерации смогут нарастить темпы строек, чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система.

13:06 21.04.2021 В России необходимо создать щит в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Читайте подробнее: Путин: нужно создать щит в сфере эпидемиологической безопасности

13:08 21.04.2021 Путин: Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период чемпионата мира по футболу. Как только появится возможность — мы снимем ограничения, и к нам снова поедут туристы.

13:09 21.04.2021 Депутат Барнаульской городской думы Марина Понкрашева («Единая Россия») считает, что послание президента 2021 года разительно отличается от посланий прошлых лет: сделан акцент на внутреннюю политику. Об этом она написала в своём телеграм-канале: «Тема здравоохранения, образования и социальных гарантии для семей с детьми — главные посылы послания. Президент озвучил новые детские выплаты: [[[list-0]]]

13:09 21.04.2021 Путин поставил задачу создания системы получения электронной визы в Россию для иностранных туристов.

13:09 21.04.2021 Путин: у России есть свои интересы, которые мы будем защищать и отстаивать. А если кто-то не хочет вести диалог, выбирает высокомерный тон, Россия всегда найдёт путь отстоять свою позицию.

13:10 21.04.2021 Федеральные власти предоставят российским регионам инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Читайте также: На инфраструктурные кредиты регионам России выделят 500 млрд рублей

13:11 21.04.2021 Путин: в мире все привыкли к санкциям, к грубым попыткам навязать свою волю другим. Но эта практика перерождается во что-то более опасное — имею в виду попытку госпереворота в Белоруссии и подготовку убийства президента этой страны. Никто этого не замечает! Можно как угодно относиться к Януковичу или Мадуро, к Януковичу, которого чуть не убили и отстранили от власти. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Александра Лукашенко! Но планы по госперевороту и подготовке убийств — уже переходит все границы.

13:11 21.04.2021 В России необходимо продолжить работу по упрощению мер регулирования и контроля. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Подробности в материале: Путин назвал сроки упрощения условий для несырьевых экспортёров

13:12 21.04.2021 Путин: видимо, недаром западные коллеги отказываются от предложений РФ наладить сотрудничество в системе кибербезопасности. А что, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы предпринята? Об этом никто не думает — как никто не думал о судьбе Украины. Недружественные акции в отношении РФ также не прекращаются.

13:13 21.04.2021 Путин: в некоторых странах завели пренеприличный обычай — задевать Россию. Новый вид спорта — кто что громче скажет! Мы ведём себя сдержанно, скромно, часто не отвечаем и на откровенное хамство! Мы хотим иметь добрые отношения со всеми, но мы видим, что происходит в мире.

13:13 21.04.2021 Президент пообещал развитие ряду городов РФ. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

13:14 21.04.2021 Путин: если кто-то воспринимает наши добрые намерения как слабость и намерен взорвать мосты — должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким.

13:14 21.04.2021 Путин: вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки, подвывают, чтобы задобрить суверена. Киплинг — великий писатель.

13:14 21.04.2021 Путин заявил, что за подвод газа от газопровода к жилым домам в сельской местности люди платить не должны. Об этом: Путин: подвод газа к сельским домам должен быть бесплатным

13:14 21.04.2021 Депутаты Госдумы готовы подключиться к разработке программы по диспансеризации и профосмотрам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. Подробности в материале: В Госдуме подготовят предложения к программе по диспансеризации

13:14 21.04.2021 Путин: организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели.

13:14 21.04.2021 «Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии», — заявил Путин. Подробности в материале: России нужны новые подходы к развитию энергетики — Путин

13:15 21.04.2021 Работа по обновлению в Челябинске общественного транспорта и формированию концепции развития челябинского метрополитена была инициирована губернатором Алексеем Текслером. Ещё в конце февраля глава региона и вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрели текущее состояние площадки и обсудили перспективы, сообщает пресс-служба губернатора. «В настоящий момент идет подготовка новых проектных решений», — отметили в пресс-службе. Об этом: В Челябинске отреагировали на слова Путина о строительстве метро

13:15 21.04.2021 Путин: у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и здравого смысла при принятии здравого решения. Но надеюсь, что ни у кого не будет мыслей переходить красную черту. А где она будет проходить — мы будем решать сами.

13:15 21.04.2021 Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооружённых сил РФ идёт постоянно.

13:16 21.04.2021 России необходимо дать ответ вызовам изменения климата, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру. Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов. Добиться снижения их объёмов и ввести здесь жёсткий контроль и мониторинг», — сказал он. Об этом: Путин поручил адаптировать экономику к вызовам изменения климата

13:16 21.04.2021 Правительство России вместе с регионами должны разработать план газификации, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Читайте также: Путин призвал правительство и регионы разработать план газификации

13:17 21.04.2021 В России может появиться необходимость в донастройке налогового законодательства. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Подробности в материале: Путин пообещал поощрить тех, кто выбирает инвестиции вместо дивидендов

13:17 21.04.2021 Путин: в полном соответствии с планами развития ВС РФ идёт работа над другими комплексами, включая «Посейдон» и «Буревестник». Россия ещё раз настоятельно предлагает партнёрам обсудить вопросы стратегического вооружения.

13:18 21.04.2021 Путин: у стран «ядерной пятёрки» — особая ответственность.

13:18 21.04.2021 Путин: Россия всегда открыта для межгосударственного сотрудничества.

13:19 21.04.2021 Путин: мы стремимся оказать содействие в улаживании региональных конфликтов.

13:19 21.04.2021 Путин: на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством стран мира.

13:19 21.04.2021 Путин: наши общие проекты в рамках ЕАЭС нацелены на рост благосостояния граждан.

13:20 21.04.2021 Во время оглашения послания президента Федеральному собранию. 21 апреля 2021 kremlin.ru

13:20 21.04.2021 Депутаты Госдумы от Свердловской области приветствовали поддержку президентом РФ Владимиром Путиным продления магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Читайте также: Депутаты Госдумы подсчитали выгоду от магистрали «Москва-Екатеринбург»

13:20 21.04.2021 Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска Северного широтного хода на Ямале. На этом глава государства акцентировал внимание в ходе послания Федеральному Собранию. «Эта железнодорожная магистраль даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать», — отметил Владимир Путин. Подробности в материале: «Пора запускать» — Путин о Северном широтном ходе на Ямале

13:20 21.04.2021 Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, в Россию снова в большом количестве приедут гости, заявил Путин. Читайте также: Путин: Россия — радушная, открытая друзьям страна

13:21 21.04.2021 Путин: никто в мире не знал, с какой бедой нам придётся столкнуться. Но мы сделали многое и сделаем всё возможное для отражения угрозы эпидемии. Наша страна располагает потенциалом в здравоохранении, науке, образовании, промышленности. Но нам надо идти вперёд. Понятно, что вызов пандемии внёс в работу коррективы. Прошу правительство сконцентрировать внимание на поставленных задачах.

13:21 21.04.2021 Владимир Путин: «Мы сделаем всё, чтобы отразить угрозы». Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

13:22 21.04.2021 Путин: не нужно забывать национальных целей развития и совершенствовать их достижение.

13:22 21.04.2021 Организаторы любых провокаций против России пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Подробности в материале: «Ответ России будет быстрым и жёстким» — Путин предостерёг страны Запада

13:22 21.04.2021 Путин: мы сделаем всё для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьёмся всех задач, которые мы перед собой поставили.

13:23 21.04.2021 Россия будет всегда отстаивать свои интересы, но делать это в рамках международного права. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Об этом: Россия будет отстаивать свои интересы — Путин

13:23 21.04.2021 Президент подчеркнул, что Россия никому не позволит переходить красную черту. Читайте также: Путин: Россия никому не позволит переходить красную черту

13:23 21.04.2021 Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию завершено. Звучит государственный гимн Российской Федерации.

13:24 21.04.2021 Президент России Владимир Путин 21 апреля предложил провести реструктуризацию кредитов, предоставленных в 2020 году регионам для борьбы с пандемией. Подробности в материале: Путин предложил провести реструктуризацию кредитов на борьбу с пандемией

13:25 21.04.2021 1 час 20 минут продлилось в этом году послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

13:26 21.04.2021 Инвестиции в инфраструктуру регионов сравнили со строительством железных дорог 150 лет назад. Подробности в материале: В Госдуме оценили будущие вложения в инфраструктуру регионов

13:26 21.04.2021 Во время оглашения послания президента Федеральному собранию. 21 апреля 2021 kremlin.ru

13:27 21.04.2021 Власти Забайкалья прокомментировали изложенные в ежегодном послании Федеральному собранию поручения президента РФ Владимира Путина, где говорится о необходимости развития туризма, продления туристического кэшбэка и возврата части средств за детские путевки: «Путевки для оплаты стоимости в детский оздоровительный загородный лагерь Забайкалья состоят из двух частей. Часть стоимости, которая компенсируется из краевого бюджета, составляет от 10 до 12 тысяч рублей в зависимости от продолжительности смены. Родительская часть доплаты за путевку составляет по Забайкальскому краю в среднем 16 тысяч рублей. Традиционно из краевого бюджета Забайкальского края организуется отдых и оздоровление 54 тысяч детей. В 2021 году в связи с ограничительными мероприятиями планируется оздоровить не менее 45 тысяч детей Забайкалья». Читайте подробнее: Забайкалье прокомментировало слова Путина о развитии туризма

13:27 21.04.2021 В России существуют бюрократические препоны, не позволяющие эффективно реализовать программу газификации регионов до конца. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Об этом: Путин призвал снять с граждан расходы за подводку газа

13:28 21.04.2021 Многие жители газифицированных населённых пунктов до сих пор живут без газа, они не должны платить за подвод трубопровода к их участку. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию. Читайте подробнее: Путин потребовал бесплатно подводить газ к участкам людей

13:31 21.04.2021 Президент РФ Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятия в этом году продлилось один час 20 минут. Читайте подробнее: Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию

13:31 21.04.2021 По мнению Путина, на сегодняшний день в России в сфере демографии ситуация чрезвычайная. Читайте подробнее: Путин назвал ситуацию с демографией в России чрезвычайной

13:32 21.04.2021 Забайкалью могут перекредитовать более 3 миллиардов рублей коммерческих кредитов, сообщает 21 апреля пресс-служба краевого правительства по итогам оглашения президентом России Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию РФ. Глава государства обратил особое внимание на необходимость долгосрочной кредитной устойчивости регионов. Он поручил правительству разработать механизм замещения коммерческих кредитов на бюджетные до 2029 года в размере, превышающем 25% от объема накопленного коммерческого долга. «Это крайне важно для Забайкальского края. Мы давно об этом говорили и предлагали различные варианты замещения коммерческих кредитов на федеральном уровне. Это позволит высвободить значительные ресурсы, которые будут направлены на финансирование социальных жизненно важных проблем, в первую очередь — восстановление социальной сферы края», — сказал первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер. Об этом: Забайкалью могут перекредитовать более трёх млрд рублей коммерческих займов

13:33 21.04.2021 Для каждого региона должны быть выработаны решения по доступу граждан к надёжным и чистым источникам энергии — таким как электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля, сжиженный газ. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Подробности в материале: Путин поручил регионам проработать вопрос доступности энергоснабжения

13:36 21.04.2021 Россия может себе позволить существенные расходы на социальную политику в том числе за счет средств ФНБ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Читайте также: Матвиенко: Россия может себе позволить поддержку семей с детьми

13:37 21.04.2021 Решения президента РФ Владимира Путина перекликаются с главной проблемой, которая встала перед Воронежем — народосбережения. Об этом сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин 21 апреля, комментируя послание главы государства, сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале: Путин затронул в Послании все темы, касающиеся жизни людей — мэр Воронежа

13:38 21.04.2021 Президент РФ Владимир Путин 21 апреля предложил заместить коммерческие кредиты бюджетными для регионов с высоким уровнем задолженности. Читайте также: Коммерческие долги регионов России с высоким уровнем задолженности

13:38 21.04.2021 Россия упростит порядок оформления визы. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Читайте также: Путин: виза для поездок в Россию должна оформляться за четыре дня

13:38 21.04.2021 Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет, подчеркнул Путин. Читайте также: Путин: сбережение народа России — высший национальный приоритет

13:39 21.04.2021 Послание президента Федеральному собранию. kremlin.ru

13:41 21.04.2021 Необходимо снизить бремя долгов регионов РФ, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Мы поддержим тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убеждён, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно, с отдачей его раскрыть, прежде всего, нужно снизить… Что? Губернаторы понимают — бремя долговых обязательств. Бремя долгов. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин заявил о необходимости снизить бремя долгов регионов РФ

13:43 21.04.2021 Инициатива президента РФ Владимира Путина о возвращении 50% от стоимости детских путёвок станет дополнительной поддержкой для детских здравниц. Об этом, комментируя послание президента, сообщил в своём телеграм-канале 21 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Читайте также: Инициатива президента станет поддержкой детским здравницам — глава Кубани

13:46 21.04.2021 Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отметил, насколько важно было направить все силы и возможности на борьбу с пандемией коронавируса. Брянские госпитали оказывали помощь соседним регионам, и сейчас при ухудшении ситуации готовы развернуть три тысячи коек для пациентов, сообщили 21 апреля в пресс-службе правительства области. Об этом: В Брянской области готовы развернуть 3 тыс. коек для пациентов с COVID-19

13:46 21.04.2021 Российские регионы получат инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 500 млрд рублей, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Предоставим инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет», — сказал президент. Подробности в материале: Регионы РФ получат инфраструктурные кредиты по ставке до 3%

13:46 21.04.2021 Недружественные практики в международных отношениях вышли на совершенно новый уровень в свете недавно открывшихся фактов о попытке организации госпереворота в Белоруссии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Об этом: Путин возмутился реакцией Запада на планируемый госпереворот в Белоруссии

13:46 21.04.2021 Госдума оперативно будет работать над законопроектами, направленными на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, речь идет в том числе о нормах, направленных на поддержку семей с детьми, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Госдума до июля примет законы по поддержке семей с детьми

13:47 21.04.2021 Глава Тутаевского района Ярославской области надеется, что инфраструктурные кредиты помогут Тутаеву стать более привлекательным для туристов и войти в состав маршрута Золотое кольцо. Об этом Дмитрий Юнусов рассказал корреспонденту ИА REGNUM. В ходе ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин назвал Тутаев в числе городов, которые могут рассчитывать на развитие благодаря новой форме поддержки регионов. Об этом: Власти Тутаева благодарят Владимира Путина за поддержку

13:47 21.04.2021 Заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию отразились на курсе рубля. Это следует из данных торгов 21 апреля. Читайте также: Рубль стал расти после послания Путина

13:52 21.04.2021 В своём послании Федеральному собранию 2021 года Владимир Путин впервые ответил на вопрос о судьбе огромных средств, накопленных властями страны в предыдущие годы, с помощью Фонда национального благосостояния и других финансовых механизмов. Такое мнение высказал петербургский политолог Юрий Светов. Подробности в материале: Путин чётко ответил на вопрос, куда будут тратиться деньги — политолог

13:55 21.04.2021 Россия — миролюбивая страна, но на провокации будет отвечать жёстко и решительно. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Об этом: Путин пригрозил недругам России жёстким ответом

13:56 21.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспрецедентной поддержку регионам, которую предложил президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Читайте подробнее: Володин назвал беспрецедентной поддержку регионам

13:56 21.04.2021 Автомобильную магистраль Москва — Казань, строительство которой уже ведётся, продлят до Екатеринбурга, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Читайте подробнее: Путин: автомагистраль Москва — Казань нужно продлить до Екатеринбурга

13:57 21.04.2021 Воронеж сокращает муниципальный долг и не привлекает новые коммерческие кредиты. Об этом заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин 21 апреля, комментируя тезисы послания президента РФ. Об этом: В Воронеже рассчитывают на новые механизмы бюджетного кредитования

13:59 21.04.2021 России хватит профессионализма и ответственности принять любое взвешенное решение в ответ на провокации её геополитических противников. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Читайте также: «Мы сами определим красную черту» — Путин о провокациях недругов России

14:02 21.04.2021 Тюмень станет территорией для пилотного проекта строительства жилых кварталов по новой модели. Об этом завил президент россии Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. За счёт субсидий федерального бюджета ДОМ. РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке около 3−4% годовых. Подробности в материале: Тюменским застройщикам Путин обещает льготные займы

14:06 21.04.2021 Во время оглашения послания президента Федеральному собранию. 21 апреля 2021 kremlin.ru

14:06 21.04.2021 Международный блок послания президента РФ был небольшой частью, но очень яркой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Подробности в материале: В Госдуме оценили яркие международные сигналы Путина

14:08 21.04.2021 До 1 июля 2021 года правительство России должно представить новые инициатив социально-экономического развития страны. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ. Подробности в материале: Путин обозначил главные направления работы правительства России

14:10 21.04.2021 Меры социальной поддержки семей с детьми уже подтвердили свою востребованность и актуальность, а системный подход к вопросу поможет решить демографическую проблему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Подробности в материале: Толстой: Путин предложил системный подход к решению проблем с демографией

14:15 21.04.2021 У России хватит уверенности в себе для принятия любого решения, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Об этом: Путин заявил, что у РФ хватит уверенности в себе для любого решения

14:17 21.04.2021 Новые выплаты существенное улучшат положение семей с детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Об этом: Путин выступил с серьёзными социальными инициативами — Жуков

14:19 21.04.2021 Президент благотворительного фонда из Томска пожаловалась засилье бюрократических процедур при получении социальных услуг. Об этом: Хватит гонять людей за справками — инициатива президента нашла отклик

14:20 21.04.2021 Россия будет самостоятельно проводить во внешней политике «красную черту», заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Он отметил, что у РФ хватит ответственности и профессионализма, а также уверенности и здравого смысла «при принятии любого решения». Об этом: Путин предупредил о «красной черте» России

14:21 21.04.2021 На протяжении всей своей политической деятельности на высших государственных постах России Владимир Путин никогда не следовал той повестке, которую ему пытались навязать внутри страны или извне. Не произошло этого и во время оглашения Послания Федеральному собранию 2021 года. Путин не обязан соответствовать чьим-то частным ожиданиям. Поэтому «разочарование» некоторых наблюдателей, ждавших 21 апреля неких «сенсаций» в президентском выступлении, надо оставить на их совести. Читайте подробнее: Эксперт объяснил отсутствие «сенсаций» в Послании президента

14:26 21.04.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает на кумулятивный эффект для региона от завершения строительства автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург. Читайте подробнее: Губернатор Куйвашев оценил продление трассы Москва — Казань до Урала

14:26 21.04.2021 Пока четких решений нет, подготовлены лишь поручения правительству — эксперт прокомментировал послание президента. Об этом: Срочно нужны гранты для молодёжи и вузов — к посланию президента РФ

14:26 21.04.2021 Перечень поручений по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оперативно подготовлен, заявил 21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков: поручения по итогам послания Путина подготовят оперативно

14:28 21.04.2021 Россия всегда будет нуждаться в серьезных вложениях в инфраструктуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Читайте также: В Госдуме ожидают синергетического эффекта от вложений в инфраструктуру

14:29 21.04.2021 Такая мера поддержки, как возврат 50% стоимости путёвки в детский лагерь, станет хорошим подспорьем для родителей, отметил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. Читайте также: «Хорошее подспорье для родителей»: о мерах поддержки, предложенных Путиным

14:31 21.04.2021 В российской армии первый полк, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступил на дежурство в конце 2022 года, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Подробности в материале: Путин: первый полк с МБР «Сармат» поступит на дежурство в 2022 году

14:33 21.04.2021 Госдума незамедлительно начинает работу над реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте подробнее: Володин: Госдума незамедлительно начинает работу над посланием

14:35 21.04.2021 В целом, тон послания президента Владимира Путина Федеральному Собрания можно назвать прогрессивным, направленным на чёткие действия со стороны всех участников государственных процессов. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политтехнолог Дмитрий Логинов. Он признался, что ожидал услышать в послании о каких-то изменениях во внутренней политике и предстоящих выборах, но о них не было сказано. «Послание получилось более как экономическое и социальное, чем политическое», — сказал эксперт. Подробности в материале: Пермский политтехнолог охарактеризовал послание Путина как прогрессивное

14:39 21.04.2021 Российская армия к 2024 году будет укомплектована современным оружием на 76%, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Это очень хороший показатель», — сказал президент. Об этом: Путин рассказал об укомплектованности армии России новейшим оружием

14:39 21.04.2021 Вице-премьер Виктория Абрамченко обещает провести к 2030 году «генеральную уборку» России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Читайте подробнее: В правительстве РФ обещают провести генеральную уборку России

14:43 21.04.2021 Главные акценты в послании Владимира Путина Федеральному Собранию расставлены на принципах внутренней политики государства, улучшении качества жизни семей с детьми, развитии бизнеса, регионов, отметил председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв. Он отметил, что президент чётко обозначил инструменты лечения «постковидных осложнений» в экономике и социальной сфере. «Считаю справедливым решение президента о выдаче инфраструктурных бюджетных кредитов в зависимости от величины задолженности региона. Чем меньше долгов, тем больше размер кредита. Исходя из этого, считаю, что наш регион вправе рассчитывать на достойную поддержку», — подчеркнул спикер. Об этом: «Путин чётко обозначил лечение «постковидных осложнений» в стране» — мнение

14:45 21.04.2021 Работа строительного, финансового и экономического блоков правительства Башкирии будет оцениваться по показателю улучшения качества жизни местных жителей. Об этом 21 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Хабиров отметил, что очень серьезный блок в послании Президента РФ — поддержка неполных семей: предполагаемая доплата детям от 8 до 16 лет в сумме 5650 рублей является очень хорошей поддержкой, отметил он. Подробности в материале: Глава Башкирии прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

14:46 21.04.2021 Послание президента Федеральному собранию kremlin.ru