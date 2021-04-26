Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2021 года обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
Президент начал своё обращение с темы пандемии, напомнил о трудностях, с которыми прошлось столкнуться в РФ из-за коронавируса. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере. Он заявил о мерах поддержки семей с детьми и о проблемах образования. Владимир Путин также призвал проработать новые меры поддержки бизнеса, напомнил о важности решения экологических вопросов.
Подробности и реакции на послание — в трансляции ИА REGNUM.
Послание будет оглашено 21 апреля в 12:00 (мск), его будут транслировать основные российские телеканалы. Само мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов, сенаторов, глав регионов.
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Ранее под председательством Владимира Путина состоялось совещание в формате видеоконференции с руководством правительства и администрации президента по подготовке послания Федеральному собранию.
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20 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент продолжает подготовку к посланию: «Президент сегодня продолжает подготовку к посланию. Дорабатываются последние моменты».
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В Манеже уже собираются журналисты.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Бизнес пора развивать не на словах, а на деле, считает заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 20 апреля, говоря об ожиданиях от послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.
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Губернатор Забайкалья Александр Осипов примет участие в оглашении президентом послания Федеральному Собранию.
Напомним, послание является главным программным документом, в котором президент обозначает основные направления развития страны, излагает свою позицию по основным направлениям во внутренней и внешней политике, экономике, социальной и других сферах.
Документ, по сути, является программой действий властей на ближайшее время и среднесрочную перспективу. Нынешнее послание станет уже 27-м в новейшей истории России и 17-м — для Владимира Путина.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также примет участие в оглашении ежегодного послания президента Федеральному собранию.
«Сегодня одно из главных политических событий года — обращение президента к Федеральному собранию. Вместе с коллегами из других регионов принимаю участие в церемонии оглашения послания в Москве», — написал Кондратьев в телеграм-канале.
Предваряя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, политолог Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 21 апреля предположил четыре основных темы обращения.
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Сейчас очень непростая и внутренняя, и внешняя ситуация, поэтому вполне закономерно бизнес хочет слышать и быть уверенным, что развитие экономики будет идти исключительно по рыночным законам, заявил 20 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.
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Каждый год, ожидая послание президента России Владимира Путина, бизнес надеется на то, что все произнесенное и обнародованное с высокой трибун, будет реализовано, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.
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Ожидания бизнеса от послания президента Федеральному собранию вполне конкретизированы, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
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Аграрии ждут от послания президента комплексных изменений именно для своей отрасли, заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянского фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает послания «нового времени».
«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — подчеркнула спикер Совфеда.
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Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») ожидает от послания президента РФ Федеральному собранию возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.
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ЛДПР направила Путину свой вариант окончания послания Федеральному собранию. Лидер партии Владимир Жириновский доволен тем, что послание намечено на 21 апреля, а не на 22 апреля, в день рождения Ленина.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию смены финансово-экономического курса.
«Пока стабильности с точки зрения морально-политической, финансово-экономической стороны нет, она за прошлый год провалилась еще на 3,6%. Почти 10 лет идет стагнация экономики, вымирание населения, рост цен и безудержные поборы с граждан», — перечислил коммунист.
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ожидает социалистических решений от президента РФ Владимира Путина.
«Мы ожидаем, что в послании главы государства будет объявлено о целом ряде радикальных социальных, даже социалистических решений, потому что в своих предыдущих посланиях президент показывал себя настоящим социалистом», — сказал Миронов.
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Реализация послания президента РФ и инициативы в рамках реализации новых положений Конституции — в приоритете у Государственной думы, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Москве примет участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
В центре Москве перекрыли движение возле станции метро «Библиотека имени Ленина» в сторону Центрального выставочного зала «Манеж», где сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.
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21−23 апреля глава Чувашии Олег Николаев будет работать в Москве, где у него запланирован ряд встреч с руководителями федеральных органов власти, сообщает пресс-служба руководителя региона.
«Сегодня, 21 апреля, Олег Николаев примет участие в церемонии оглашения послания президента Российской Федерации Федеральному собранию», — сообщается в пресс-релизе.
Губернатор Омской области Александр Бурков примет участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина.
Глава Хакасии Валентин Коновалов 21 апреля примет участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.
«Командировка главы Хакасии продлится до конца недели. У него запланирован ряд рабочих встреч в федеральных ведомствах. Они будут посвящены развитию региона», — сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл в командировку в Москву на оглашение послания президента Федеральному собранию. На своей странице в социальной сети 21 апреля он пообещал по окончании поделиться впечатлениями и задачами, которые поставит Владимир Путин.
Послание президента РФ будет конкретным и обращено к людям, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
«У России есть амбициозные планы, о которых будет говорить президент, это планы про качество жизни», — отметила Яровая.
Парламентарий ожидает мер по поддержке семей, движения государственной политики в этой сфере.
В церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля примет участие и председатель Законодательного собрания Приморья и парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», член президиума Совета законодателей Александр Ролик.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает от послания президента РФ Федеральному собранию мер по поддержке демографии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
Подробности в материале: Зюганов ожидает от Путина поддержки «русских областей»
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов ожидает от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию признания ЛНР и ДНР.
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Власти Республики Калмыкия намерены работать над тем, чтобы жители региона не только хотели, но и имели возможность остаться на родине. Речь идёт о тех, кто в поисках лучшей жизни покидает Калмыкию. Об этом в прямом эфире «Россия 24» сказал глава республики Бату Хасиков.
Читайте подробнее: Хасиков: уровень безработицы в Калмыкии — один из самых высоких в РФ
Губернатор Курской области Роман Старовойт также будет присутствовать на оглашение послания президента Федеральному собранию. На своей странице в Instagram он рассказал, что пробудет в командировке в Москве до пятницы, 23 апреля — в Совете Федерации РФ 21 апреля начались дни Курской области.
Главные цитаты из речи главы государства жители России увидят на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов.
Развитие экономики и демографическая политика станут основными темами послания президента РФ Федеральному собранию в 2021 году. Мнение высказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 21 апреля.
Об этом: Тверской губернатор Руденя: снизили безработицу в 2,5 раза
В ЛДПР ожидают от президента РФ Владимира Путина решения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Вопрос должен быть решён и работающим пенсионерам пенсии будут индексировать!» — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился 21 апреля с видеообращением из столичного выставочного зала «Манеж» к пользователям социальных сетей. «Я сегодня в Москве. В выставочном зале «Манеж», где в ближайшее время состоится послание президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Очень важное событие в политической жизни страны. Ждем, какие задачи поставит президент», — сказал Владислав Шапша.
Об этом: Шапша назвал послание президента России важным политическим событием
Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию начинается. Российский лидер появляется на сцене.
Путин: Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам. Это вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики, ну и, конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах.
Путин: наша страна и весь мир столкнулись с новой, неизвестной и опасной инфекцией. В те дни часто слышал от лидеров других государств такую оценку — «мы имеем дело с абсолютной неопределённостью».
Путин: эпидемия наступала, но у меня лично была и уверенность, что мы преодолеем все испытания.
Путин: сплотившись, мы смогли работать на опережение, обеспечить медиков и граждан средствами защиты, более чем в пять раз увеличили число коек в стационарах. За кратким перечислением мер — огромный труд во всех регионах РФ. Хочу всех сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть.
Путин: помню, как приехал в Коммунарку. Надо было почувствовать, увидеть глазами, с какой опасностью мы столкнулись.
Президент России Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию будет посвящено внутренним вопросам.
Об этом: Путин: послание Федеральному собранию будет посвящено внутренним вопросам
Путин: на своём посту оставался и личный состав правоохранителей и спецслужб.
Путин: иногда смотришь на то, что происходит в социальных учреждениях, и радуешься за людей, которые исполняют свой долг. Ну до слёз прямо!
Путин: слова признательности педагогам. Вы сделали всё, чтобы ваши воспитанники получали знания и сдавали экзамены.
Путин: выдержку проявили граждане, проявляя изматывающие, но необходимые меры предосторожности. Солидарность людей выражалась в конкретных делах. Миллионы стали волонтёрами.
Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началось с опозданием на пять минут. Начало мероприятия было анонсировано на 12:00.
Подробности в материале: Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
В пандемию Россия сработала на опережение. Все работали быстро, качественно и на советь. Поставили мощный заслон эпидемии, заявил Путин.
Подробности в материале: Путин: в пандемию Россия сработала на опережение
Путин: духовной опорой общества стало служение наших традиционных религий.
Путин: на протяжении всей истории наш народ побеждал благодаря своему единству. На первый план вышли семья, дружба, взаимодействие и сплочённость. Эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать.
Путин: мы столкнулись с эпидемией тогда, когда совпали последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов. Сбережение народа — высший национальный приоритет. Им определяются все положения обновлённой Конституции.
Путин: хорошо понимаю, что рост демографии — сложнейшая задача, тем более что коронавирус пока не побеждён и остаётся прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация в других странах.
Путин: наша стратегия — выйти на устойчивый рост численности населения.
Президент России Владимир Путин был уверен, что страна преодолеет все испытания, связанные с пандемией коронавируса.
Читайте подробнее: Путин — о пандемии: была уверенность, что мы преодолеем все испытания
Путин: ещё раз обращаюсь к гражданам. Нельзя терять бдительность! Прошу вас беречь себя и близких.
Реакция общества и государства на вызовы эпидемии коронавируса оказалась весьма эффективной. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
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Благодаря российским учёным у страны есть три надёжные вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию.
«Все работали быстро, качественно, на совесть», — сказал он обо всех, кто боролся с пандемией.
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Путин: прошу правительство и Минздрав, глав регионов заниматься вопросами вакцинации. Возможность вакцинации должна быть повсеместной, чтобы осенью сформировался коллективный иммунитет. Ещё раз обращаюсь с обращением ко всем гражданам РФ: сделайте прививку! Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть.
Путин: мы должны определить, как лечить нанесённые раны, восстанавливать здоровье людей. Больницы были вынуждены приостановить плановый приём, а это — опасность не распознать вовремя болезнь. Прошу расширить программу диспансеризации и профосмотров и запустить в полном объёме с 1 июля 2021 года. Важен максимальный охват. Нарастим поставки в регионы мобильных диагностических комплексов.
Россия всегда будет отстаивать и защищать духовно-нравственные ценности, сказал Путин.
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Ситуация в демографии является чрезвычайной, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Путин: поручаю организовать дополнительные меры по противодействию болезням, способствующим ранней смерти.
Путин: предлагаю до конца года продлить программу возврата 20% возврата на турпоездки по России.
Путин: мы должны уделить внимание здоровью детей, ведь именно в детстве закладываются основы здоровья. Предлагаю возвращать половину цены за путёвку при поездке детей в летний лагерь.
Путин: нужно сформировать возможности для студенческого туризма.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что страна обладает тремя надёжными вакцинами от COVID-19.
Читайте подробнее: Путин: Россия обладает тремя надёжными вакцинами от COVID-19
Путин: 28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медпомощи. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. Направим ещё пять тысяч скорых в населённые пункты в ближайшие три года.
Путин: здравоохранение во многих ведущих странах не смогло отразить вызовы эпидемии, как в России. Мировое здравоохранение стоит на пороге революции. Эпидемия ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, реабилитации, и наша задача — поставить такие технологии на службу нашей страны.
Работники социальных служб проявляли самоотверженность во время пандемии, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил вклад борьбы с пандемии представителей различных профессий, особенно сотрудников социальных служб: «Ну, до слёз, прямо».
Об этом: Путин заявил о самоотверженности «до слёз» во время пандемии
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, коронавирус пока не побежден окончательно.
Читайте подробнее: Путин: коронавирус пока не побеждён окончательно
Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна быть к 2025 году выше 75 лет.
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Путин: в первичном звене медпомощи не должно быть очередей, трудности с записью, с получением рецептов. Деньги выделены, нужно начинать это делать эффективно и быстро. В здравоохранении немало нерешённых вопросов, но человеку нужна именно квалифицированная помощь.
Возможность сделать прививку от нового коронавируса должна быть у всех российских граждан, заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.
Тогда к осени у населения сформируется коллективный иммунитет от новой болезни. Президент призвал всех граждан вакцинироваться.
Подробности в материале: Путин: все граждане РФ должны иметь возможность привиться от COVID-19
Работники социальных служб, образовательных и культурных учреждений ответственно выполняли свой долг на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.
Читайте подробнее: Путин поблагодарил граждан за самоотверженный труд в период эпидемии
Путин: мы приобрели новый опыт работы в социальной сфере. Так, поддержали прямыми выплатами семьи, причём без справок и бумажной волокиты. Члены правительства работали над этим и справились. Это здорово.
От президента РФ Владимира Путина ждут решения по Донбассу. Такое мнение высказал руководитель партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, передаёт ИА REGNUM 21 апреля.
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Сбережение народа — высший национальный приоритет. Им определяются все положения обновлённой Конституции. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин наполнил о задаче повысить продолжительность жизни до 78 лет
Путин: в 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Все федеральные пособия, пенсии, надбавки будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна.
Путин: взыскание алиментов — проблема. Эта процедура не должна унижать человека. Ситуация должна решаться в интересах пострадавшей стороны. Нужно выстроить систему взаимодействия так, чтобы обеспечить безусловное выполнение решений судов.
Программу туристического кешбэка необходимо продлить до конца 2021 года, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«Предлагаю до конца года продлить программу», — сказал он.
Подробности в материале: Путин предложил продлить программу туристического кешбэка
Путин: уже через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться гражданам дистанционно 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.
Об этом: Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь
Путин: мы понимаем, какой удар нанесла пандемия по благосостоянию людей, как она обострила проблемы бедности. Это вызов для всех стран мира. Везде одно и то же! Но нас должна интересовать ситуация в нашей стране.
Путин: полагаться исключительно на точечные меры в вопросе цен на продукты нельзя. Ещё в конце 80-х это привело к пустым полкам. Сейчас мы такого не допустили.
Путин: главное — обеспечить рост реальных доходов граждан и обеспечить дальнейший рост.
«В ближайшие три года направим дополнительно «скорые» в регионы, что позволит практически полностью обеспечить их необходимым количеством», — подчеркнул глава государства.
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Путин: государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, это наша последовательная политика.
Сформировать коллективный иммунитет нужно к августу, к осени, когда начинается период простудных заболеваний, считает Путин.
Читайте подробнее: Путин: сформировать коллективный иммунитет нужно к августу
Путин: мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет — от 5650 до 11 300 рублей. Поручаю создать целостную программу поддержки семьи. Ряд новых решений нужно принять незамедлительно.
Граждане России должны сделать прививки от коронавирусной инфекции. С таким призывом к жителям страны сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию обратился президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин призвал граждан России вакцинироваться от COVID-19
Отказ от вакцинации усугубит эпидемиологическую обстановку в России. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.
Об этом: «Другого пути нет» — Путин призвал граждан РФ вакцинироваться
Президент России Владимир Путин заявил, что в поликлиниках не должно быть очередей и трудностей с получением рецептов.
Об этом: Путин: в поликлиниках не должно быть очередей и трудностей с записью
Путин: нужно поддержать семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены, и один имеет право на алименты. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет в таких семьях выплатят в среднем 5650 рублей.
Путин: важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку от государства, сохранила ребёнка. Предлагаю предусмотреть для беременных и испытывающих трудное финансовое положение ежемесячную выплату в 6350 рублей.
Через три года большинство государственных услуг в России должно предоставляться дистанционно, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Читайте также: Путин: большинство госуслуг должно предоставляться дистанционно
Путин: нужно, чтобы больничный по уходу за ребёнком до 7 лет оплачивался в размере 100% от заработка. Понятно, о чём речь. Чем больше стаж — тем больше оплата: 100% имеют женщины со стажем, но они уже не рожают, а те, кто не имеет 100% стажа, моложе.
Путин: с 1 января 2020 года обеспечено бесплатное питание для всех младших школьников.
Правительству России необходимо озаботиться восстановлением здоровья людей, которые не могли получить помощь в период пиковых нагрузок периода эпидемии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.
Об этом: Путин поручил правительству расширить программы диспансеризации
Путин: понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы обязательно будут восстановлены, но этого ещё не произошло. Предлагаю произвести единовременную выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников, и распространить меру на тех, кто в этом году пойдёт учиться. Выплату проведём в середине августа.
Недопустимо принимать точечные директивы в отношении цен, это грозит пустыми полками в магазинах. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.
«Никто не говорит, что мы будет директивами устанавливать цены. Не надо никого пугать, наводить тень на плетень. Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет», — подчеркнул глава Российского государства.
Читайте подробнее: Путин: директивных цен в России не будет
Путин: предлагаю в каждом нацпроекте предусмотреть раздел, направленный на поддержку молодёжи.
Путин: в период пандемии многие молодые специалисты пошли в «красные зоны». В экстраординарной ситуации педагоги и ученики со студентами учили и учились. Молодёжь проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими гордиться.
Путин: школа была и будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным. До конца 2024 года построим не менее 1300 новых школ, в которых будет учиться не менее миллиона ребят. Также закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов.
Путин предложил до конца 2021 года продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки.
Подробности в материале: Путин предложил продлить туристический кэшбек до конца 2021 года
Путин: с 2020 года классные руководители получают надбавку к зарплате. Очень нужное решение. Но ко мне обращаются педагоги среднего профобразования, что о них забыли. Нужно это исправить и установить такую же доплату для кураторов младших групп техникумов и колледжей.
Президент России Владимир Путин призвал поддержать семьи, где мать или отец в одиночку воспитывают ребенка.
Читайте подробнее: Путин призвал поддержать родителей-одиночек
Путин: до сих пор открываю некоторые учебники по истории ‑ и с удивлением смотрю. Будто не про нас! Кто пишет? Даже не хочу комментировать.
В России необходимо обеспечить безусловное исполнение решений по взысканию алиментов, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«Ну, это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы нужно решать преимущественно удалённо. И главное — в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки», — сказал он.
Путин: нужно перезапустить платформу обществознания.
Неполные семьи получат отдельную государственную поддержку. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Дети из неполных семей в России получат дополнительные выплаты
Путин: создадим Президентский фонд культурных инициатив.
Путин: через месяц одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены. Большинство будет поступать в вузы. Такого доступа, как к высшему образованию, нет ни в одной стране мира. В предстоящие два года откроем ещё 45 тысяч бюджетных мест и не менее 70% отдадим в регионы. С 2021 года не менее 100 вузов будут получать гранты от 100 млн рублей и выше на создание программ обучения, бизнес-инкубаторов и так далее.
Путин: мы понимаем, что наука в современном мире имеет ключевое значение. До 2024 года на гражданские исследования Россия направит 1 трлн 630 млрд рублей.
Путин: у нас должен быть надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности.
Глава государства обратил внимание на то, что на сегодняшний день оплата больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. Это значит, что молодые женщины получают заметно меньше.
«Нужно сделать так, чтобы такой больничный с ребёнком до 7 лет оплачивался на 100% от зарплаты», — подчеркнул Путин.
Об этом: Больничные на детей до 7 лет оплатят на 100% — Путин
Путин: в случае появления инфекции, такой как коронавирус или даже хуже, Россия должна в течение четырёх дней разработать тест-систему и в кратчайшие сроки разработать вакцину.
Правительству России нужно выработать эффективный механизм регулирования цен без директивного управления. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.
Подробности в материале: «На пике эпидемии пустых полок не допустили» — Путин о дефицитах и ценах
Для помощи гражданам в ближайшие три года в села поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи, сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин: в регионы поступят 5 тысяч новых машин скорой помощи
Путин: мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним промышленность, сельскую сферу, ЖКХ.
Путин: наша новая энергетика, новая фармацевтика должны стать стимулом для модернизации всех отраслей экономики.
Путин: усилия каждого уровня власти, бизнеса, РАН должны быть подчинены повышению качества жизни наших людей. Вопрос охраны окружающей среды здесь несёт важный характер.
Путин: предлагаю окрасить экологические платежи, это важнейшее направление нашей деятельности, и направить на ликвидацию накопленного вреда.
Путин: прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность предприятий за накопление вреда. Такой подход простой: получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко.
В России будут построены ещё 1300 новых школ для 1 миллиона детей, заявил 21 апреля президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.
Об этом: Путин анонсировал строительство в России 1,3 тыс. новых школ
Семьи школьников следует снова поддержать деньгами, заявил президент.
«Поэтому предлагаю единовременную выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников. И распространить эту меру на будущих первоклашек, которые в этом году только пойдут в школу», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин пообещал по 10 тыс. рублей родителям всех школьников
Семьи с детьми получат ещё одну единовременную выплату. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Об этом: Путин предложил единовременную выплату на школьников
Путин: в 2020 году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики.
Путин: бизнес проявил ответственность, стремился сделать всё для сохранения коллективов. Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Надо постараться решить проблему раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. Государство будет стимулировать частные инвестиции.
Путин: поручаю правительству в течение месяца представить меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Путин: мы уже списали в утиль многие архаичные методы, отказались от массы контрольных проверок, но нужно наращивать темп, и результат должен быть предметным, осязаемым.
Путин: нужно упростить условия для работы несырьевых экспортёров. Нужно снять для них избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Не раз обсуждали этот вопрос. Все поправки нужно принять максимально быстро в весеннюю сессию.
Глава Барнаула Вячеслав Франк в рабочем кабинете смотрит послание президента Федеральному собранию.
Цитата канала barnaul_org.
Правительству РФ необходимо создать целостную систему поддержки семей с детьми, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Подробности в материале: Путин поручил создать целостную систему семей с детьми
Путин: в современном мире для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идёт о долгосрочных проектах. Эффективность частных инвестиций будут оценивать по тому, что создано для граждан.
Рынок труда и реальные располагаемые доходы в России обязательно будут восстановлены, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Читайте также: Путин: реальные располагаемые доходы граждан будут восстановлены
Выплаты доплат для классных руководителей расширят. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Читайте подробнее: Кураторы учебных групп колледжей и техникумов получат доплаты — Путин
Путин: жду предложений по реализации идей, которые прозвучали в марте на встрече с российским бизнесом.
«Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим Президентский фонд культурных инициатив», — заявил глава государства и добавил, что в текущем году на это потратят 3,5 млрд рублей.
Об этом: В России создаётся Президентский фонд культурных инициатив
Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно.
Читайте подробнее: Путин предложил единовременно выплатить семьям школьников 10 тыс. рублей
Путин: прибыль корпоративного сектора в 2021 году обещает быть рекордным, несмотря на все проблемы. Это смотрится именно так. Посмотрим, как прибыль будет использоваться, и будем принимать решение по донастройке налогового законодательства. Скажу «без протокола»: дивиденды. Кто-то их выводит, а кто-то вкладывает в развитие страны. Будем поощрять тех, кто вкладывает.
В некоторых российских учебниках описание событий Второй мировой войны подаётся крайне тенденциозно. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Подробности в материале: Путин возмутился качеством российских учебников истории
С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно будут назначены выплаты, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин: детям из неполных семей от 8 до 16 лет будет назначена выплата
Путин: хочу поблагодарить все конструктивные силы в стране за подход в сложный период.
Путин: страна развивается, идёт вперёд, но лишь тогда, когда развиваются регионы. Стремление сделать регион самодостаточным должно поддерживаться. Большой потенциал есть у каждого региона РФ. Нужно снизить бремя долговых обязательств. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать.
Кто-то внимательно слушает…
Путин: надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности.
Вновь допустить возникновения экологических катастроф в России нельзя, заявил 21 апреля президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Об этом: Путин: нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф
У России должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Об этом сегодня, 21 апреля, оглашая послание Федеральному собранию, заявил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Россия должны быть готова создать вакцины в течение четырёх дней — Путин
А кто-то спит!
Путин подчеркнул, что правительство должно восстановить рынок труда, пострадавший из-за вызванного пандемией кризиса. Эту задачу следует решить до конца года.
Подробности в материале: Правительству России отведён месяц на план поддержки малых предприятий
Путин: предлагаю реструктурировать кредиты, которые были предоставлены для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Срок истекает 1 июля — предлагаю их пролонгировать до 2029 года. Реструктуризацию надо использовать как механизм повышения самодостаточности.
Не менее 70% бюджетных мест в предстоящие два года будут отданы в регионы. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Об этом: Путин: Россия — среди лидеров по доступности высшего образования
Путин: мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов было у региона — тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Мы — одна страна. Все уровни власти и бизнеса должны работать в единой логике.
По словам Путина, Россия должна быть готова за четыре дня разработать тест-системы для любой новой инфекции.
Об этом: Путин: Россия должна быть готова разработать тест-системы за четыре дня
Путин: инфраструктурые проекты регионов должны быть реализованы в интересах людей.
Путин: инфраструктурные кредиты будут предоставляться под контролем казначейства. Давайте только работать ритмично и чётко, чтобы, не хочу произносить жёстких слов, но своевременно надо всё делать, не прибегать с картинками! Помочь надо коллегам, а не отбрасывать в корзину и говорить: «Они плохо сделали!» Тогда работа пойдёт.
Путин: Нижний Новгород получит возможность для развития метро, Челябинск также сможет обновить систему транспорта. Строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне. Прошу подготовить проект сквозного цифрового проектирования.
До 2024 года Россия направит на научные исследования 1 трлн 630 млрд рублей только из федерального бюджета, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Подробности в материале: Путин: Россия направит на научные исследования более 1,6 трлн рублей
Вложение дивидендов в развитие отраслей приветствуется в России и будет поощряться, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.
«Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает. Поощрять будем тех, кто вкладывает», — сказал глава государства.
Читайте также: В России будут поощрять вложение дивидендов в развитие отраслей
Путин: чем больше будем строить — тем доступнее будет жильё для российских семей. Цель амбициозная: ежегодно вводить более 120 млн квадратных метров.
Закон, устанавливающий финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, должен быть принят максимально быстро. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Подробности в материале: Путин назвал главный принцип экологической политики России
Путин: благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства — важнейший критерий развития регионов.
Путин: прошу правительство и регионы разработать чёткий план газификации домохозяйств. За подводку газа до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны. Нужно отработать все детали с «Газпромом» и другими компаниями, чтобы сбоев не было. «Мособлгаз» и другие организации должны понимать, что они должны сделать и за какие деньги.
Путин: для Камчатки нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей структуры.
Путин: нужно форсировать строительство трассы Москва — Казань и продлить её до Екатеринбурга.
Путин отметил, что в России построят ещё 1300 новых школ для 1 миллиона детей.
Подробности в материале: Путин: в России построят ещё 1300 новых школ
В России необходимо активно использовать систему квотирования вредных выбросов. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Читайте подробнее: Путин предложил расширить систему квот на вредные выбросы
Путин: опорная инфраструктура должна тянуть развитие всех территорий, чтобы от неё шла современная региональная сеть. Субъекты Федерации смогут нарастить темпы строек, чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система.
В России необходимо создать щит в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин: нужно создать щит в сфере эпидемиологической безопасности
Путин: Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период чемпионата мира по футболу. Как только появится возможность — мы снимем ограничения, и к нам снова поедут туристы.
Депутат Барнаульской городской думы Марина Понкрашева («Единая Россия») считает, что послание президента 2021 года разительно отличается от посланий прошлых лет: сделан акцент на внутреннюю политику. Об этом она написала в своём телеграм-канале:
«Тема здравоохранения, образования и социальных гарантии для семей с детьми — главные посылы послания. Президент озвучил новые детские выплаты:
Путин поставил задачу создания системы получения электронной визы в Россию для иностранных туристов.
Путин: у России есть свои интересы, которые мы будем защищать и отстаивать. А если кто-то не хочет вести диалог, выбирает высокомерный тон, Россия всегда найдёт путь отстоять свою позицию.
Федеральные власти предоставят российским регионам инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Читайте также: На инфраструктурные кредиты регионам России выделят 500 млрд рублей
Путин: в мире все привыкли к санкциям, к грубым попыткам навязать свою волю другим. Но эта практика перерождается во что-то более опасное — имею в виду попытку госпереворота в Белоруссии и подготовку убийства президента этой страны. Никто этого не замечает! Можно как угодно относиться к Януковичу или Мадуро, к Януковичу, которого чуть не убили и отстранили от власти. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Александра Лукашенко! Но планы по госперевороту и подготовке убийств — уже переходит все границы.
В России необходимо продолжить работу по упрощению мер регулирования и контроля. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Подробности в материале: Путин назвал сроки упрощения условий для несырьевых экспортёров
Путин: видимо, недаром западные коллеги отказываются от предложений РФ наладить сотрудничество в системе кибербезопасности. А что, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы предпринята? Об этом никто не думает — как никто не думал о судьбе Украины. Недружественные акции в отношении РФ также не прекращаются.
Путин: в некоторых странах завели пренеприличный обычай — задевать Россию. Новый вид спорта — кто что громче скажет! Мы ведём себя сдержанно, скромно, часто не отвечаем и на откровенное хамство! Мы хотим иметь добрые отношения со всеми, но мы видим, что происходит в мире.
Путин: если кто-то воспринимает наши добрые намерения как слабость и намерен взорвать мосты — должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким.
Путин: вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки, подвывают, чтобы задобрить суверена. Киплинг — великий писатель.
Путин заявил, что за подвод газа от газопровода к жилым домам в сельской местности люди платить не должны.
Об этом: Путин: подвод газа к сельским домам должен быть бесплатным
Депутаты Госдумы готовы подключиться к разработке программы по диспансеризации и профосмотрам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.
Подробности в материале: В Госдуме подготовят предложения к программе по диспансеризации
Путин: организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели.
«Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии», — заявил Путин.
Подробности в материале: России нужны новые подходы к развитию энергетики — Путин
Работа по обновлению в Челябинске общественного транспорта и формированию концепции развития челябинского метрополитена была инициирована губернатором Алексеем Текслером. Ещё в конце февраля глава региона и вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрели текущее состояние площадки и обсудили перспективы, сообщает пресс-служба губернатора.
«В настоящий момент идет подготовка новых проектных решений», — отметили в пресс-службе.
Об этом: В Челябинске отреагировали на слова Путина о строительстве метро
Путин: у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и здравого смысла при принятии здравого решения. Но надеюсь, что ни у кого не будет мыслей переходить красную черту. А где она будет проходить — мы будем решать сами.
Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооружённых сил РФ идёт постоянно.
России необходимо дать ответ вызовам изменения климата, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру. Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов. Добиться снижения их объёмов и ввести здесь жёсткий контроль и мониторинг», — сказал он.
Об этом: Путин поручил адаптировать экономику к вызовам изменения климата
Правительство России вместе с регионами должны разработать план газификации, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.
Читайте также: Путин призвал правительство и регионы разработать план газификации
В России может появиться необходимость в донастройке налогового законодательства. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Подробности в материале: Путин пообещал поощрить тех, кто выбирает инвестиции вместо дивидендов
Путин: в полном соответствии с планами развития ВС РФ идёт работа над другими комплексами, включая «Посейдон» и «Буревестник». Россия ещё раз настоятельно предлагает партнёрам обсудить вопросы стратегического вооружения.
Путин: у стран «ядерной пятёрки» — особая ответственность.
Путин: Россия всегда открыта для межгосударственного сотрудничества.
Путин: мы стремимся оказать содействие в улаживании региональных конфликтов.
Путин: на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством стран мира.
Путин: наши общие проекты в рамках ЕАЭС нацелены на рост благосостояния граждан.
Депутаты Госдумы от Свердловской области приветствовали поддержку президентом РФ Владимиром Путиным продления магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
Читайте также: Депутаты Госдумы подсчитали выгоду от магистрали «Москва-Екатеринбург»
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска Северного широтного хода на Ямале. На этом глава государства акцентировал внимание в ходе послания Федеральному Собранию.
«Эта железнодорожная магистраль даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать», — отметил Владимир Путин.
Подробности в материале: «Пора запускать» — Путин о Северном широтном ходе на Ямале
Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, в Россию снова в большом количестве приедут гости, заявил Путин.
Читайте также: Путин: Россия — радушная, открытая друзьям страна
Путин: никто в мире не знал, с какой бедой нам придётся столкнуться. Но мы сделали многое и сделаем всё возможное для отражения угрозы эпидемии. Наша страна располагает потенциалом в здравоохранении, науке, образовании, промышленности. Но нам надо идти вперёд. Понятно, что вызов пандемии внёс в работу коррективы. Прошу правительство сконцентрировать внимание на поставленных задачах.
Путин: не нужно забывать национальных целей развития и совершенствовать их достижение.
Организаторы любых провокаций против России пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Подробности в материале: «Ответ России будет быстрым и жёстким» — Путин предостерёг страны Запада
Путин: мы сделаем всё для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьёмся всех задач, которые мы перед собой поставили.
Россия будет всегда отстаивать свои интересы, но делать это в рамках международного права. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Россия никому не позволит переходить красную черту.
Читайте также: Путин: Россия никому не позволит переходить красную черту
Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию завершено. Звучит государственный гимн Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин 21 апреля предложил провести реструктуризацию кредитов, предоставленных в 2020 году регионам для борьбы с пандемией.
Подробности в материале: Путин предложил провести реструктуризацию кредитов на борьбу с пандемией
1 час 20 минут продлилось в этом году послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Инвестиции в инфраструктуру регионов сравнили со строительством железных дорог 150 лет назад.
Подробности в материале: В Госдуме оценили будущие вложения в инфраструктуру регионов
Власти Забайкалья прокомментировали изложенные в ежегодном послании Федеральному собранию поручения президента РФ Владимира Путина, где говорится о необходимости развития туризма, продления туристического кэшбэка и возврата части средств за детские путевки:
«Путевки для оплаты стоимости в детский оздоровительный загородный лагерь Забайкалья состоят из двух частей. Часть стоимости, которая компенсируется из краевого бюджета, составляет от 10 до 12 тысяч рублей в зависимости от продолжительности смены. Родительская часть доплаты за путевку составляет по Забайкальскому краю в среднем 16 тысяч рублей. Традиционно из краевого бюджета Забайкальского края организуется отдых и оздоровление 54 тысяч детей. В 2021 году в связи с ограничительными мероприятиями планируется оздоровить не менее 45 тысяч детей Забайкалья».
Читайте подробнее: Забайкалье прокомментировало слова Путина о развитии туризма
В России существуют бюрократические препоны, не позволяющие эффективно реализовать программу газификации регионов до конца. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Об этом: Путин призвал снять с граждан расходы за подводку газа
Многие жители газифицированных населённых пунктов до сих пор живут без газа, они не должны платить за подвод трубопровода к их участку. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин потребовал бесплатно подводить газ к участкам людей
Президент РФ Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятия в этом году продлилось один час 20 минут.
Читайте подробнее: Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию
По мнению Путина, на сегодняшний день в России в сфере демографии ситуация чрезвычайная.
Читайте подробнее: Путин назвал ситуацию с демографией в России чрезвычайной
Забайкалью могут перекредитовать более 3 миллиардов рублей коммерческих кредитов, сообщает 21 апреля пресс-служба краевого правительства по итогам оглашения президентом России Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию РФ.
Глава государства обратил особое внимание на необходимость долгосрочной кредитной устойчивости регионов. Он поручил правительству разработать механизм замещения коммерческих кредитов на бюджетные до 2029 года в размере, превышающем 25% от объема накопленного коммерческого долга.
«Это крайне важно для Забайкальского края. Мы давно об этом говорили и предлагали различные варианты замещения коммерческих кредитов на федеральном уровне. Это позволит высвободить значительные ресурсы, которые будут направлены на финансирование социальных жизненно важных проблем, в первую очередь — восстановление социальной сферы края», — сказал первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.
Об этом: Забайкалью могут перекредитовать более трёх млрд рублей коммерческих займов
Для каждого региона должны быть выработаны решения по доступу граждан к надёжным и чистым источникам энергии — таким как электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля, сжиженный газ. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Подробности в материале: Путин поручил регионам проработать вопрос доступности энергоснабжения
Россия может себе позволить существенные расходы на социальную политику в том числе за счет средств ФНБ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Читайте также: Матвиенко: Россия может себе позволить поддержку семей с детьми
Решения президента РФ Владимира Путина перекликаются с главной проблемой, которая встала перед Воронежем — народосбережения. Об этом сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин 21 апреля, комментируя послание главы государства, сообщили в пресс-службе мэрии.
Подробности в материале: Путин затронул в Послании все темы, касающиеся жизни людей — мэр Воронежа
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля предложил заместить коммерческие кредиты бюджетными для регионов с высоким уровнем задолженности.
Читайте также: Коммерческие долги регионов России с высоким уровнем задолженности
Россия упростит порядок оформления визы. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Читайте также: Путин: виза для поездок в Россию должна оформляться за четыре дня
Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет, подчеркнул Путин.
Читайте также: Путин: сбережение народа России — высший национальный приоритет
Необходимо снизить бремя долгов регионов РФ, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«Мы поддержим тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убеждён, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно, с отдачей его раскрыть, прежде всего, нужно снизить… Что? Губернаторы понимают — бремя долговых обязательств. Бремя долгов. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать», — сказал президент.
Читайте подробнее: Путин заявил о необходимости снизить бремя долгов регионов РФ
Инициатива президента РФ Владимира Путина о возвращении 50% от стоимости детских путёвок станет дополнительной поддержкой для детских здравниц. Об этом, комментируя послание президента, сообщил в своём телеграм-канале 21 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Читайте также: Инициатива президента станет поддержкой детским здравницам — глава Кубани
Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отметил, насколько важно было направить все силы и возможности на борьбу с пандемией коронавируса. Брянские госпитали оказывали помощь соседним регионам, и сейчас при ухудшении ситуации готовы развернуть три тысячи коек для пациентов, сообщили 21 апреля в пресс-службе правительства области.
Об этом: В Брянской области готовы развернуть 3 тыс. коек для пациентов с COVID-19
Российские регионы получат инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 500 млрд рублей, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«Предоставим инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет», — сказал президент.
Подробности в материале: Регионы РФ получат инфраструктурные кредиты по ставке до 3%
Недружественные практики в международных отношениях вышли на совершенно новый уровень в свете недавно открывшихся фактов о попытке организации госпереворота в Белоруссии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Об этом: Путин возмутился реакцией Запада на планируемый госпереворот в Белоруссии
Госдума оперативно будет работать над законопроектами, направленными на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, речь идет в том числе о нормах, направленных на поддержку семей с детьми, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом: Госдума до июля примет законы по поддержке семей с детьми
Глава Тутаевского района Ярославской области надеется, что инфраструктурные кредиты помогут Тутаеву стать более привлекательным для туристов и войти в состав маршрута Золотое кольцо. Об этом Дмитрий Юнусов рассказал корреспонденту ИА REGNUM. В ходе ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин назвал Тутаев в числе городов, которые могут рассчитывать на развитие благодаря новой форме поддержки регионов.
Об этом: Власти Тутаева благодарят Владимира Путина за поддержку
Заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию отразились на курсе рубля. Это следует из данных торгов 21 апреля.
Читайте также: Рубль стал расти после послания Путина
В своём послании Федеральному собранию 2021 года Владимир Путин впервые ответил на вопрос о судьбе огромных средств, накопленных властями страны в предыдущие годы, с помощью Фонда национального благосостояния и других финансовых механизмов. Такое мнение высказал петербургский политолог Юрий Светов.
Подробности в материале: Путин чётко ответил на вопрос, куда будут тратиться деньги — политолог
Россия — миролюбивая страна, но на провокации будет отвечать жёстко и решительно. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспрецедентной поддержку регионам, которую предложил президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Володин назвал беспрецедентной поддержку регионам
Автомобильную магистраль Москва — Казань, строительство которой уже ведётся, продлят до Екатеринбурга, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин: автомагистраль Москва — Казань нужно продлить до Екатеринбурга
Воронеж сокращает муниципальный долг и не привлекает новые коммерческие кредиты. Об этом заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин 21 апреля, комментируя тезисы послания президента РФ.
Об этом: В Воронеже рассчитывают на новые механизмы бюджетного кредитования
России хватит профессионализма и ответственности принять любое взвешенное решение в ответ на провокации её геополитических противников. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Читайте также: «Мы сами определим красную черту» — Путин о провокациях недругов России
Тюмень станет территорией для пилотного проекта строительства жилых кварталов по новой модели. Об этом завил президент россии Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.
За счёт субсидий федерального бюджета ДОМ. РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке около 3−4% годовых.
Подробности в материале: Тюменским застройщикам Путин обещает льготные займы
Международный блок послания президента РФ был небольшой частью, но очень яркой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме оценили яркие международные сигналы Путина
До 1 июля 2021 года правительство России должно представить новые инициатив социально-экономического развития страны. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
Подробности в материале: Путин обозначил главные направления работы правительства России
Меры социальной поддержки семей с детьми уже подтвердили свою востребованность и актуальность, а системный подход к вопросу поможет решить демографическую проблему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
Подробности в материале: Толстой: Путин предложил системный подход к решению проблем с демографией
У России хватит уверенности в себе для принятия любого решения, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Об этом: Путин заявил, что у РФ хватит уверенности в себе для любого решения
Новые выплаты существенное улучшат положение семей с детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Об этом: Путин выступил с серьёзными социальными инициативами — Жуков
Президент благотворительного фонда из Томска пожаловалась засилье бюрократических процедур при получении социальных услуг.
Об этом: Хватит гонять людей за справками — инициатива президента нашла отклик
Россия будет самостоятельно проводить во внешней политике «красную черту», заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Он отметил, что у РФ хватит ответственности и профессионализма, а также уверенности и здравого смысла «при принятии любого решения».
На протяжении всей своей политической деятельности на высших государственных постах России Владимир Путин никогда не следовал той повестке, которую ему пытались навязать внутри страны или извне. Не произошло этого и во время оглашения Послания Федеральному собранию 2021 года. Путин не обязан соответствовать чьим-то частным ожиданиям. Поэтому «разочарование» некоторых наблюдателей, ждавших 21 апреля неких «сенсаций» в президентском выступлении, надо оставить на их совести.
Читайте подробнее: Эксперт объяснил отсутствие «сенсаций» в Послании президента
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает на кумулятивный эффект для региона от завершения строительства автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург.
Читайте подробнее: Губернатор Куйвашев оценил продление трассы Москва — Казань до Урала
Пока четких решений нет, подготовлены лишь поручения правительству — эксперт прокомментировал послание президента.
Об этом: Срочно нужны гранты для молодёжи и вузов — к посланию президента РФ
Перечень поручений по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оперативно подготовлен, заявил 21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: поручения по итогам послания Путина подготовят оперативно
Россия всегда будет нуждаться в серьезных вложениях в инфраструктуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Читайте также: В Госдуме ожидают синергетического эффекта от вложений в инфраструктуру
Такая мера поддержки, как возврат 50% стоимости путёвки в детский лагерь, станет хорошим подспорьем для родителей, отметил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.
Читайте также: «Хорошее подспорье для родителей»: о мерах поддержки, предложенных Путиным
В российской армии первый полк, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступил на дежурство в конце 2022 года, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Подробности в материале: Путин: первый полк с МБР «Сармат» поступит на дежурство в 2022 году
Госдума незамедлительно начинает работу над реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: Госдума незамедлительно начинает работу над посланием
В целом, тон послания президента Владимира Путина Федеральному Собрания можно назвать прогрессивным, направленным на чёткие действия со стороны всех участников государственных процессов. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.
Он признался, что ожидал услышать в послании о каких-то изменениях во внутренней политике и предстоящих выборах, но о них не было сказано. «Послание получилось более как экономическое и социальное, чем политическое», — сказал эксперт.
Подробности в материале: Пермский политтехнолог охарактеризовал послание Путина как прогрессивное
Российская армия к 2024 году будет укомплектована современным оружием на 76%, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«Это очень хороший показатель», — сказал президент.
Об этом: Путин рассказал об укомплектованности армии России новейшим оружием
Вице-премьер Виктория Абрамченко обещает провести к 2030 году «генеральную уборку» России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
Читайте подробнее: В правительстве РФ обещают провести генеральную уборку России
Главные акценты в послании Владимира Путина Федеральному Собранию расставлены на принципах внутренней политики государства, улучшении качества жизни семей с детьми, развитии бизнеса, регионов, отметил председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв. Он отметил, что президент чётко обозначил инструменты лечения «постковидных осложнений» в экономике и социальной сфере.
«Считаю справедливым решение президента о выдаче инфраструктурных бюджетных кредитов в зависимости от величины задолженности региона. Чем меньше долгов, тем больше размер кредита. Исходя из этого, считаю, что наш регион вправе рассчитывать на достойную поддержку», — подчеркнул спикер.
Об этом: «Путин чётко обозначил лечение «постковидных осложнений» в стране» — мнение
Работа строительного, финансового и экономического блоков правительства Башкирии будет оцениваться по показателю улучшения качества жизни местных жителей. Об этом 21 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Хабиров отметил, что очень серьезный блок в послании Президента РФ — поддержка неполных семей: предполагаемая доплата детям от 8 до 16 лет в сумме 5650 рублей является очень хорошей поддержкой, отметил он.
Подробности в материале: Глава Башкирии прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
К 2022 году на 20% планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Белгородской области. Об этом 21 апреля ИА REGNUM сообщили в правительстве региона после послания президента России Федеральному собранию.
Читайте подробнее: В Белгородской области планируют на 20% снизить кардиосмертность
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин важными темами послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ назвал газификацию и федеральную поддержку инфраструктурного развития регионов.
Читайте подробнее: Астраханский губернатор прокомментировал послание Путина
ФАС и профильные министерства должны оперативно реагировать на рост цен на продукты питания, а также на товары первой необходимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме раскрыли рыночные механизмы влияния на цены
Россия предлагает обсудить партнёрам из других стран обеспечение глобальной стабильности, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Об этом: Путин предложил провести переговоры о глобальной стабильности мира
Реализация задач, поставленных президентов Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию РФ, поможет Астраханской области реализовать свой туристический потенциал, заявил губернатор Игорь Бабушкин.
Читайте также: Астраханский губернатор пожаловался не несознательных туристов
Власти Ленинградской области рассчитывают попасть в федеральную программу по обновлению автомобильной базы скорой медицинской помощи. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Подробности в материале: Ленобласть рассчитывает попасть в федеральную программу обновления «скорых»
Модернизация первичного звена здравоохранения проходит во всех российских регионах. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Программа модернизации первичного звена уже реализуется по всей стране. Все регионы начали реализации региональных программ, в рамках которых будут построены и реконструированы поликлиники и ФАПы, закуплено новое оборудование и санитарный автотранспорт», — сказал Мурашко.
Подробности в материале: Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Постулаты послания Федеральному собранию задают вполне конкретные установки на форсированное развитие диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках для консолидации здравых сил вокруг России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме рассказали о планах по работе в ПАСЕ и других организациях
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию призвал всех вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Как сообщили в правительстве Омской области, инициативу главы государства поддерживают представители экспертного медицинского сообщества.
Все задачи, поставленные в послании президента Владимира Путина, найдут отражение в Программе развития Тульской области до 2026 года, разработка которой ведется.
Читайте подробнее: Послание президента построено вокруг Человека — губернатор Дюмин
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил президента России Владимира Путина за высокое доверие, оказанное региону в реализации Северного широтного хода. Автономный округ готов стать пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов.
«Проект строительства железнодорожной магистрали Северный широтный ход имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики и уже хорошо проработан», — отметил Дмитрий Артюхов.
Об этом: Глава Ямала поблагодарил Путина за ускорение Северного широтного хода
Россия хочет иметь добрые отношения с участниками международного общения, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Читайте также: Путин рассказал о цепляющих Россию Шерхане и Табаках
Воронежская область находится в тренде установок, прозвучавших в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Подробности в материале: Планы Воронежской области синхронизированы с Посланием — губернатор Гусев
Единовременная выплата семьям со школьниками коснётся порядка 17 млн детей. Об этом журналистам заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающим детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов», — сказал Котяков.
Об этом: Минтруд РФ назвал число претендентов на выплаты для семей со школьниками
В России разработать тест-систему за четыре дня реально, соответствующие наработки есть, заявил 21 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Об этом: Мурашко оценил возможность создания тестов на новые инфекции за четыре дня
В Госдуме приветствовали призыв президента РФ Владимира Путина к четкому плану по газификации регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
Читайте также: В Госдуме объяснили причины низкой газификации
Около 400 млрд рублей потребуется за два года на реализацию мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 21 апреля.
Так, для выплат на каждого школьника к началу учебного года понадобится в общей сложности примерно 170 млрд рублей.
Читайте также: Силуанов рассказал, во сколько обойдётся реализация послания Путина
Республика Калмыкия набрала хороший темп вакцинации от COVID-19, сообщил 21 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава региона Бату Хасиков.
Об этом: Хасиков: Калмыкия набрала хороший темп вакцинации от COVID-19
Россия снова выходит на путь устойчивого развития, обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своём аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня Россия вновь уверенно выходит на путь устойчивого развития, контуры которого сегодня обозначил Владимир Владимирович», — написала Москалькова.
Читайте также: Москалькова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина стало весьма насыщенным на предложения инфраструктурных изменений. При этом многие прогнозы не сбылись — не было активных внешнеполитических внезапных предложений, а также не было популистской раздачи денег гражданам перед выборами. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.
Читайте также: «Мы выходим из кризиса, время тушить пожары прошло» — о послании Путина
Слова президента России Владимира Путина о том, что коммерческие кредиты регионов с высокой долговой нагрузкой будут замещены бюджетными кредитами, «напрягли» губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщил глава региона, комментируя 21 апреля послание президента страны Федеральному собранию.
Подробности в материале: Главу Ленобласти «напрягли» слова президента о кредитах регионам
Послание президента РФ Федеральному собранию не изменило политический курс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
Подробности в материале: Зюганов: Послание не дало ответа на главный вопрос
Транспортно-логистические коридоры станут каркасом партнёрства внутри Евразии, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Читайте также: Путин назвал транспортные коридоры каркасом партнёрства в Евразии
Инициативу президента России о расширении диспансеризации и профосмотров поддержат в Рязанском областном клиническом кардиодиспансере. Так прокомментировал одну из тем послания Владимира Путина Федеральному собранию главный врач медучреждения, кандидат медицинских наук Александр Данилов.
Читайте также: Рязанский кардиодиспансер включится в программу диспансеризации
«Послание нашего президента Владимира Путина состоялось. Что касается вопросов международных отношений, то Россия — радушная страна, открытая для диалога на основе взаимоуважения!» — прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в части, касающейся международной повестки, было жестким, но при этом сдержанным. Об этом 21 апреля сообщил директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Читайте подробнее: Эксперт спрогнозировал международное давление на Россию
Ограничиваться лишь развитием инфраструктуры, которую будут создавать за счет федеральных и региональных средств, недостаточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: Миронов считает недостаточным развитие лишь инфраструктуры
На церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Очень важно, что президент озвучил новые социальные инициативы, в первую очередь по поддержке семей с детьми. Можно сказать, что это уже ежегодная традиция — третий год подряд государство находит возможности принимать дополнительные меры по поддержке семей. Но то новое, что прозвучало в этом году и что порадовало как губернатора меня и моих коллег, — это новые меры социально-экономического развития регионов страны — реструктуризация бюджетных кредитов, программа строительства школ, программа инфраструктурных кредитов, причем в серьезных объемах, с рассрочкой на 15 лет — это кардинальные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты, которые пока находятся в листе ожидания, — отметил Травников. — В ближайшее время с коллегами проведем совещание, для того, чтобы определить самые приоритетные проекты, которые нам необходимы. Для нас важно, что впервые за многие годы с федерального уровня прозвучала поддержка проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках. Мы к этому тоже готовы, заканчиваем разработку проектно-сметной документации, будем заявляться».
Об этом: Новосибирская область готова к реализации заявленных Путиным мер поддержки
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию готовилось около полутора месяцев. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Послание так или иначе является производным от тех планов развития, которые на повестке дня и которые верстаются и корректируются с учетом изменений постоянно. Но непосредственно текст [послания] готовится где-то месяца полтора», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков назвал сроки подготовки послания Путина Федеральному собранию
Иностранные государства пытаются помешать развитию России. Об этом 21 апреля сообщил директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению эксперта, суть первой части послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заключается в том, что РФ переходит в новый технологический этап. Это не устраивает ряд иностранных государств, которые пытаются этому помешать.
Читайте также: Россия переходит в новый технологический этап — эксперт
Большое внимание главы государства Владимира Путина, которое он уделил в послании вопросам экологии и новым направлениям развития энергетики, могло быть связано как с внешними вызовами, так и значительными сдвигами в структуре мирового спроса, заявила корреспонденту ИА REGNUM замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читайте подробнее: Новая энергетика — возможность для России заработать: эксперт о послании
В холле Центрального выставочного зала «Манеж» уральские губернаторы Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Наталья Комарова (Югра), Александр Моор (Тюменская область).
Фото тюменского оперативного штаба.
В послании российского президента Федеральному собранию больше всего впечатлило то, что из пандемии коронавируса вынесены очень правильные уроки: нужно ставить на науку и технологии, прежде всего, биотехнологии — для здоровья людей; приоритет демографии — сбережение нации, рождаемость, продолжительность жизни; нужны современные скорые, своевременная профилактика; нужно иметь возможность быстро реагировать на подобные вызовы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.
«При этом радует, что послание всё-таки стало обсуждением будущего. Пока другие страны еще вводят и снимают карантин, президент России обсуждает с нацией вполне конкретные планы в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы. И, конечно, мир.
Понятно, что было странно ожидать объявления какой-то войны. Но президент очередной раз подтвердил свое убеждение в необходимости упрочнения и перезагрузки международной системы на базе ООН и 5-ки президиума Совбеза», — заключила эксперт.
Подробности в материале: Департамент ЭИСИ: послание президента стало обсуждением будущего
Главная тема послания президента Владимира Путина Федеральному собранию — поддержка граждан. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
«Это первоочередная задача, потому что многие семьи находятся в сложной ситуации, нуждаются в поддержке и заботе со стороны государства. Поэтому по поручению президента вводятся новые меры поддержки, — отметил Цивилёв. — Также Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Шерегеш будет развиваться как один из ключевых горнолыжных курортов страны. Это означает, что наши планы по развитию курорта, заложенные в том числе и в программе социально-экономического развития до 2024 года, будут реализованы в полном объёме — это диверсификация экономики и новые «неугольные» рабочие места».
Читайте подробнее: Власти Кузбасса сделают всё, чтобы реализовать озвученные Путиным задачи
Какой-либо тайны из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию никто не делал — напротив, главным редакторам ключевых российских СМИ раскрыли главные темы послания. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, никакой тайной работы не велось. Собственно, специально все оставляется до дня оглашения послания. Кроме того, наверное, тоже не будет секретом, если я скажу, что был брифинг, но под строгим эмбарго, естественно, информационным, то есть под запретом раскрывать информацию», — сказал Песков.
Читайте также: Песков заявил об отсутствии тайн перед посланием Путина
В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин главный акцент сделал на внутренних проблемах и это очень правильно, заявил депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).
«Новые социальные выплаты будущим мамам и детям, поддержка региональных бюджетов, крупные инфраструктурные проекты, облегчённый порядок оформления льгот. Эти озвученные инициативы можно и нужно только поддерживать», — считает парламентарий.
Читайте подробнее: «В послании президента не прозвучали две очень важные темы»
В России хотят быстрее преодолеть демографическую яму.
Об этом: Введение госалиментов в РФ может спровоцировать всплеск фиктивных разводов
Для внедрения принципов социального казначейства власти Ленинградской области создадут электронные паспорта для всех получателей социальных услуг. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Об этом: В Ленобласти внедряют элементы беззаявительной социальной помощи
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил широту социальной поддержки и призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
Подробности в материале: Жириновский оценил масштаб соцподдержки и призвал вакцинироваться
«Президент РФ сообщил, что власти уже списали многие архаичные барьеры, мешавшие работе бизнеса, но надо продолжить их существенно упрощать», — отметил Порочкин.
Подробности в материале: Предприниматели просят устранить барьеры, мешающие бизнесу
Очередное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было всеохватывающим. Каждое предложение попало в точку, написал у себя в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).
Читайте также: «Каждое предложение в точку» — о послании Владимира Путина
В соответствии с установками, обозначенными президентом России Владимиром Путиным в своём ежегодном послании Федеральному собранию, продолжится работа по социально-экономическому развитию республики, заявил врио главы Мордовии Артём Здунов.
«Важнейший для нас момент послания — замещение коммерческого долга региона бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, а также реструктуризация бюджетных кредитов», — подчеркнул руководитель республики.
Читайте также: Мы продолжим развитие в соответствии с посланием — врио главы Мордовии
Тверскую область напрямую коснётся целый ряд поручений и инициатив президента РФ, прозвучавших в ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля. Мнение об этом высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.
Об этом: Развитие инфраструктуры даст толчок развитию Тверской области — мнение
Президент РФ Владимир Путин трезво оценивает ситуацию в стране, и именно из этого исходит его послание Федеральному собранию. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, президент совсем не мечтатель, он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса», — сказал Песков.
Читайте также: Песков заявил об отсутствии мечтательства в послании Путина
Упомянутые президентом РФ Владимиром Путиным «красные линии», за которые другим государствам лучше не заступать, являются очевидными. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается «красных линий», то они очевидны. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны», — сказал Песков.
Читайте также: Песков рассказал о «красных линиях» для Запада
Послание президента Владимира Путина подтвердило правильность выбранной стратегии развития Тверской области. Так прокомментировал выступление президента с посланием к Федеральному собранию 21 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Читайте подробнее: Руденя: Послание подтвердило верность стратегии развития Тверской области
В Санкт-Петербурге будет установлена городская надбавка кураторам учебных групп в техникумах и колледжах, независимо от федеральных мер поддержки таких специалистов. Об этом сказал губернатор Александр Беглов, комментируя задачи, поставленные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.
Читайте подробнее: Петербург установит свою надбавку для кураторов групп в колледжах
Комитет по образованию Ленинградской области не исключает, что благодаря мерам, которые предложил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию, возможно расширение категории семей, которым компенсируют стоимость детского отдыха в оздоровительных лагерях.
Читайте также: В Ленобласти ждут расширения категорий для компенсаций летнего отдыха
В федеральном бюджете есть необходимые средства для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме рассказали о деньгах на реализацию послания Путина
Выполнение задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, будет приоритетом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме рассказали, когда будет выполнено послание Путина
В ночь перед датой оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин спал «меньше обычного». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я точно не знаю, сколько он спал, но меньше обычного однозначно», — сказал Песков.
Об этом: Песков рассказал о сне Путина перед оглашением послания
Позитивно оценил инициативу президента РФ о приоритетной поддержке регионов, ведущих взвешенную долговую политику, губернатор Рязанской области Николай Любимов. Бюджетный кредит региона составляет 1,8 млрд рублей, сообщили 21 апреля в пресс-службе областного правительства.
Читайте подробнее: Рязанская область сокращает размер госдолга — губернатор
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию показало, насколько глава государства близок к народу. Об этом 21 апреля заявил доктор экономических наук Иосиф Дискин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению эксперта, президент РФ уверенно смотрит в будущее, потому что безопасность страны надёжно гарантирована. При этом в своем послании российский лидер продемонстрировал, насколько для него важны проблемы населения России.
Подробности в материале: Экономист: проблема бедности семей получила системный ответ
«Предприниматели — это созидатели. Эти слова Владимира Путина, думаю, тронули сегодня многих», — заявил эксперт.
Читайте также: «Предприниматели — это созидатели»: бизнес услышал президента
Самарская область претендует на федеральную поддержку в сфере строительства образовательных учреждений в регионе. Об этом 21 апреля сообщил глава области Дмитрий Азаров, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Вы знаете, что по строительству новых школ, тот проект, который президент сегодня обозначил, который упаковывается через механизмы государственно-частного партнерства, просчитан на территории Самарской области. Уверен, что в следующем году в Тольятти начнется строительство новой школы», — сообщил Азаров.
Глава региона высказал уверенность в том, что возможности по строительству новых школ появятся и в других муниципалитетах.
Читайте также: Самарская область претендует на федеральную поддержку при возведении школ
Обновление алюминиевых предприятий в России начнётся уже в этом году, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин анонсировал обновление мощностей алюминиевых заводов в России
Почти полторы тысячи лагерей, пансионатов и санаториев Краснодарского края готовы принять на отдых детей. В текущем году финансирование детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае составит почти 2,3 млрд рублей. Об этом сказал губернатор Вениамин Кондратьев 21 апреля, комментируя положение послания главы государства Федеральному Собранию о возврате 50% стоимости детских путевок в летние лагеря.
Об этом: На Кубани детей готовы принять почти 1,5 тыс. здравниц
Президент РФ Владимир Путин забраковал предложения правительства РФ по индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: Миронов: Путин забраковал предложения правительства по пенсиям
Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание на важность новых мер поддержки семей с детьми, которые предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, а также подчеркнул, что Северная столица выполняет задачи в сфере социальной политики, поставленные в предыдущих посланиях.
Читайте также: Петербург выполняет социальные задачи, поставленные президентом
Парламентарии России и Белоруссии планируют на совместной конференции в мае обсудить меры противодействия внешним вызовам и угрозам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из-за рубежа Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Читайте также: Парламентарии РФ и Белоруссии обсудят противодействие внешним вызовам
Президент России Владимир Путин посмотрел весь жизненный путь человека и сделал акцент на меры поддержки на каждом этапе. Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился впечатлением о послании главы государства Федеральному собранию РФ.
«Всё, что сказал президент, очень важно. Президент посмотрел весь жизненный путь человека и сделал акцент на меры поддержки на каждом этапе: поддержка, связанная с рождением детей, беременных женщин, семей с детьми от рождения до трех лет, от трех до семи и от восьми до 16 лет, а также важная мера поддержки, где дети воспитываются одним родителем», — отметил Александр Моор.
Не менее важным моментом послания для Александра Моора стало сообщение об ускоренном строительстве трассы от Москвы до Екатеринбурга за три года. Также важной новацией тюменский губернатор назвал инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых для регионов, не имеющих больших долгов.
Читайте подробнее: Тюменский губернатор отметил три важных момента в послании Путина
Расходы на новые социальные проекты президента РФ Владимира Путина составят более 1 трлн рублей, подсчитал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Никонов сообщил об 1 трлн рублей на социальный план Путина
Еще никогда до этого послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не содержало в себе такого внимания к проблемам экологии и здравоохранения. Об этом 21 апреля заявил доктор экономических наук Иосиф Дискин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Никогда еще послание не носило столь экологического характера. Никогда проблемы охраны здоровья, охраны экологии не занимали столько места», — сказал эксперт.
Подробности в материале: Эксперт: экология в посланиях Путина никогда не занимала столько места
Аутентичность Балаклавы при создании яхтенного курорта в Балаклавской бухте будет полностью сохранена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя планы развития Балаклавской бухты. О создании яхтенного курорта как пилотного проекта в рамках программы льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры заявил президент Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Губернатор Севастополя: аутентичность Балаклавы сохраним
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента России Федеральному собранию РФ.
Он отметил, что в послании обозначен ряд приоритетных для региона вопросов.
Об этом: Игорь Артамонов прокомментировал послание президента
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщили в областной администрации, Жвачкин отметил социальную ориентированность послания и мощный региональный импульс.
Читайте подробнее: Томский губернатор увидел в послании Путина «мощный региональный импульс»
Экономист и предприниматель Антон Любич признал, что в РФ уже списали многие архаичные барьеры, мешавшие работе бизнеса, но надо продолжить их существенно упрощать.
Читайте подробнее: Хорошо, но мало — предприниматели о поддержке от государства
«Нижний Новгород получит возможность продолжить работу над развитием метрополитена», — сообщил президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин обещает Нижнему Новгороду возможность развития метрополитена
Важнейшим блоком в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию стала стратегия в интересах людей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Читайте также: Свердловский губернатор оценил послание Владимира Путина
Если президента США Байдена в ходе оглашения послания Федеральному собранию российский президент сравнил с тигром Шерханом в окружении Табаки, то сама Россия (по аналогии с произведением Киплинга) выглядит как медведь Балу, который чётко знает, что ему надо, и всегда защищает своих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Института новейших государств Алексей Мартынов:
«Я на оглашении послания Федеральному собранию присутствовал физически, поэтому готов поделиться своим мнением как очевидец. Больше всего меня впечатлил тон президента, такой — знаете, очень тёплый, отеческий тон.
Президент разговаривал со страной, разговаривал о наших делах, сложностях, проблемах, в том числе — и вот в такую постковидную эпоху, когда мы выходим из этой пандемии. Это тон такого заботливого отца, который заботится о детях, семьях, людях и так далее…»
Подробности в материале: В послании Путина политолог нашёл новую аналогию с произведением Киплинга
Санкт-Петербург является регионом с высокой бюджетной обеспеченностью, и его госдолг не превышает 14% от объема собственных доходов. В своем послании Федеральному собранию президент заявил, что таким регионам дадут возможность кредитоваться под инфраструктурные объекты и проекты. Петербург направит бюджетные кредиты на строительство объектов социальной инфраструктуры и развитие общественного транспорта, заявил губернатор Александр Беглов.
Читайте подробнее: Петербург уже знает, куда потратить бюджетные кредиты
Замещение коммерческих кредитов бюджетными для регионов с высоким уровнем госдолга позволит Псковской области вздохнуть полной грудью, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию.
Об этом: Замещение коммерческих кредитов позволит Псковщине вздохнуть — Ведерников
Крымский полуостров пока не может конкурировать с Турцией и Египтом в сфере туризма, но если удаться обеспечить строительство новых отелей и при этом сохранить природу, он станет лучшим местом для отдыха на планете. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель «Партии Роста» в Севастополе, генеральный директор ГК «Далпорт» Олег Николаев, комментируя послание президента Федеральному собранию 21 апреля.
Об этом: Крым получит шанс конкурировать с Турцией и Египтом — мнение
Отмена платежей за подключение домовладений жителей региона к газовым сетям — мощное решение, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию.
Об этом: Губернатор Псковщины оценил отмену платежей при газификации домовладений
У России достаточно финансовых средств на реализацию мер, озвученных в послании президента Владимира Путина, разбалансировки бюджета опасаться не следует, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Об этом: Кремль: в бюджете достаточно средств на реализацию послания Путина
Бизнес тратит немало ресурсов на восстановление своей финансовой стабильности. Об этом заявил глава архангельского клуба предпринимателей «Деловар» Кирилл Витков, комментируя слова президента о том, что рынок труда необходимо восстановить уже к концу текущего года.
Подробности в материале: «Предприниматели сконцентрированы на том, чтобы не разориться» — эксперт
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию многое вселяет уверенность в успехе начинаний, которые предпринимают власти Дагестана для развития региона. Особенно это касается социальной сферы, в развитии которой в республике всё еще множество проблем. Так прокомментировал послание главы государства, которое состоялось 21 апреля, врио главы Дагестана Сергей Меликов.
Читайте подробнее: Меликов назвал приоритетные для Дагестана поручения в послании Путина
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер воодушевлён решением президента России Владимира Путина о том, чтобы продолжить проект по строительству метро в Челябинске. Это следует из его комментария по итогам ежегодного послания главы государства.
Текслер отметил, что для него и для многих других горожан данный проект — мечта с детства. Он отметил, что проект будет вписан в новую маршрутную сеть, и пообещал рассказать об этом подробнее очень скоро.
Об этом: «Для меня лично это большая победа» — челябинский губернатор о послании
Послание президента Федеральному собранию получилось деловое, хорошее, без лишнего популизма, никаких истерик, никаких реакций на внешнюю повестку, которой нас пытаются провоцировать и раздражать — чтобы мы отвлекались. Об этом корреспонденту информационного агентства Regnum сообщил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев:
«В послании изложены реальные актуальные задачи, которые есть, а не какие-то мифы, постановки, которые нам организуют на международной арене. На всю эту мишуру президент просто не обращает внимания. Он только сделал короткое предупреждение: как только от мишуры попытаются перейти к делу — последует неожиданный удар. Дальше президент предложил заниматься реальными проблемами, которые реально волнуют граждан нашей страны. И ставил задачи, которые должна решать именно страна.
Причём всё это — взвешенно, с расчётами, понятно — сколько, когда и как. Задачи довольно чётко поставлены, все они идут в развитие тех поправок, которые были приняты к Конституции РФ в 2020 году. Точно так же, как достигали результатов по предшествующим задачам, здесь тоже задачи в основном будут достигнуты».
Читайте подробнее: Президент проигнорировал «мишуру» с международной арены — политолог
Белгородская область готова приступить к подготовке проектов для получения инфраструктурных кредитов. Об этом 21 апреля сказал врио губернатора Вячеслав Гладков, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Белгородская область будет претендовать на инфраструктурные кредиты
Поддержка сферы туризма, которая сильно пострадала в Псковской области из-за пандемии, необходима и эту отрасль нужно как можно быстрее восстановить, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию.
Подробности в материале: Поддержка туризма необходима Псковской области — губернатор
В калужском регионе уровень газификации составляет более 80%, но проблем ещё немало из-за дороговизны услуг по подключению, заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, комментируя послание президента России Федеральному собранию.
«К нам в парламент поступали такие обращения от жителей и в прошлом, и в текущем созыве. По линии «Единой России» мы транслировали их на федеральный уровень. Теперь, после поручений главы государства, финансовая нагрузка на граждан в этом отношении должна значительно снизиться», — считает спикер облпарламента.
Подробности в материале: В Калужской области рассчитывают на инфраструктурные кредиты
Предложение президента РФ Владимира Путина о новых возможностях для студенческого туризма позволит реализовать проект комитета Госдумы по туризму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту и туризму Борис Пайкин («ЛДПР).
Об этом: В Госдуме рассказали о договоренностях Крыма и Ленобласти по студтуризму
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию, отметил ориентированность обнародованных поручений на решение внутренних вопросов развития:
«Нынешнее послание направлено главным образом на решение проблем внутри нашей страны, в социальной сфере, а также на достижение национальных целей развития. Президент особое внимание уделил поддержке социально незащищенных категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса в сфере занятости, необходимости подъема, восстановления экономики. Поэтому очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших решений, и мы приступим к их реализации».
Об этом: Алтай готов приступить к реализации инициатив из послания президента РФ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что послание главы государства является важным общественно-политическим событием, документом стратегического планирования.
Подробности в материале: Глава Адыгеи: новые инициативы президента станут экономическими драйверами
Поручения президента РФ Владимира Путина, которые были даны в ходе послания Федеральному собранию, будут отражены в ежегодном обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом 21 апреля глава Подмосковья сообщил лично.
Причем, помимо поручений президента, он пообещал учесть и другие задачи, которые стоят перед властями региона.
Об этом: Глава Подмосковья изменит текст своего обращения после послания Путина
Со временем экобоксы станут доступны во всех общественных пространствах Подмосковья. Об этом 21 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию сделал акцент на защите экологии. В Подмосковье этому вопросу также уделяют большое внимание, добавил Воробьев.
Об этом: Воробьев пообещал разместить экобоксы по всему Подмосковью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что ему «было приятно, когда президент РФ сказал о мерах поддержки регионов». Так он на своей странице в социальной сети 21 апреля прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному посланию.
Читайте подробнее: Брянский губернатор рад новым мерам поддержки регионов
Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») считает, что поддержанное президентом РФ Владимиром Путиным предложение партии по обновлению автопарка «скорых» в регионах позволит повысить качество жизни сельчан.
«Поддержанное Владимиром Путиным предложение «Единой России»по обновлению автопарка «скорых» — направлении дополнительно 5 тыс. новых машин в сельскую местность — позволит реально дополнить программу комплексного развития сельских территорий, — сказал вице-спикер Госдумы.
Прямая поддержка граждан позитивно отражается на социальной ситуации и экономике в целом, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Именно благодаря такой поддержке в прошлом тяжелом году удалось избежать роста бедности, официально этот показатель даже снизился на 0,2%. А борьба с бедностью и народосбережение — это главные стратегические задачи государства, на это еще раз указал сегодня президент», — отметил он.
Спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш оказался удивлён очередным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. На оглашении он был в качестве члена рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию России, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Читайте подробнее: «Президент снова удивил» — о послании Владимира Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию традиционно задает тренд развитию государства на ближайшее время, расставляет приоритеты для внутренней и внешней политики, отметил глава Оренбургской области Денис Паслер. «Для меня как губернатора это — руководство к действию», — подчеркнул он.
Об этом: «Послание Путина ориентировано на человека, решение его проблем» — Паслер
В 2019 году в России выпустились 680 тыс. учеников, в 2020 более 730 тысяч, а в 2021 году на сдачу единого государственного экзамена и выпускных экзаменов зарегистрировались 795 тысяч человек по всей России.
Об этом: Омбудсмен в сфере образования оценил заботу о детях в послании президента
По мнению председателя МФП, очень показательно, что в нынешнее непростое время послание президента РФ Федеральному собранию было посвящено главным образом внутрироссийским вопросам, в первую очередь социальной политике.
Об этом: Это сигнал — о соцподдержке граждан в послании президента РФ
Все конкретные решения, которые прозвучали при оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, демонстрируют максимальную поддержку населения со стороны правительства страны и национального лидера. Меры социальной поддержки населению, обозначенные приоритетные направления работы в области здравоохранения, образования, сфере предпринимательства актуальны и важны для Марий Эл, заявил глава республики Александр Евстифеев.
Читайте также: Все тезисы послания актуальны и важны для Марий Эл — глава республики
В Нижнем Новгороде давно назрела необходимость развития метро как внеуличного вида транспорта, особенно в исторической части города, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Безусловно, федеральная поддержка в виде бюджетного инфраструктурного кредита позволит существенно ускорить реализацию этого проекта», — уверен глава области.
Подробности в материале: Метро необходимо в исторической части Нижнего Новгорода — губернатор
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, оглашённое 21 апреля, обошлось без «острых» геополитических тем, но затронуло важные социальные темы, а главным в нём стал подробный план инфраструктурного изменения страны, считает доктор политических наук Владимир Слатинов .
Читайте также: Послание президента — умеренное и прагматичное: мнение политолога
План инфраструктурного развития, который стал одной из тем послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, даст регионам беспрецедентные возможности для решения важных проблем и станет драйвером для их экономики, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.
Об этом: Развитие инфраструктуры станет мощным драйвером для экономики регионов
В послании Владимира Путина оправдались ожидания нового пакета мер адресной социальной поддержки. Об этом в Facebook написал политтехнолог Александр Мельников.
«Именно адресной, но, что важно, благодаря большому пакету мер по факту затрагивающей большинство семей», — отметил эксперт.
Об этом: О послании Путина: оправдались ожидания новых мер соцподдержки
Президент РФ обозначил контуры медицины будущего, отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).
«Президент заявил, что медицина должна развиваться на новой технологической платформе, имея в виду и телемедицинские технологии, и цифровизацию этой сферы в целом, и искусственный интеллект, поддержку системы врачебных решений. Это все даст возможность нашему здравоохранению, опираясь на базовые ценности, двигаться вперед», — заявил Морозов.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию показало, что Россия является мирной страной. Об этом 21 апреля заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Эксперт подчеркнул, что во время своего выступления российский лидер озвучивал мирные инициативы. В числе таковых — облегчение возможностей въезда в Россию иностранных туристов.
Подробности в материале: Политолог: Путин показал, что Россия — мирная страна
«Мы с большим интересом следили за выступлением нашего национального лидера. Оно было сосредоточено на внутренних проблемах и перспективах развития государства. В центре обращения находился человек с его проблемами, переживаниями и ожиданиями», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Читайте также: Кадыров: в центре послания Путина — проблемы людей
В послании президента РФ Владимира Путина важно, что на уровне государства планируется выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, в первую очередь для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Своими впечатлениями о послании главы государства поделился мэр Кургана Андрей Потапов.
«На протяжении нескольких лет в Кургане ведется масштабная кампания по ремонту школ, учреждений культуры и спорта. Президент отметил, что в ближайшие два года должны быть направлены дополнительные средства на капитальный ремонт и технологическое оснащение школ. Для Кургана это очень важно», — акцентировал внимание Андрей Потапов.
Подробности в материале: Мэр Кургана отметил в послании Путина важные для города моменты
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя послание президента Федеральному собранию, отметил важность тезиса об освобождении регионов от коммерческих кредитов.
Читайте также: Архангельский губернатор: «Регион копил долги на протяжении десятилетий»
«Для Кабардино-Балкарии послание президента России имеет важное стратегическое значение. Туристический потенциал региона, а это прямые доходы в бюджет региона, мы сможем развить только на крепкой инфраструктурной основе. Президент продлил программу 20%-ного туристического кешбэка, что обязательно скажется на количестве туристов в нашем регионе в этом году», — написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на своей странице в Instagram.
Читайте также: Коков высоко оценил продление туристического кешбэка для Кабардино-Балкарии
Глава Удмуртии Александр Бречалов сразу после оглашения послания президента России Владимира Путина провел совещание в формате видеоконференции с ключевыми министерствами и ведомствами.
«Новые меры поддержки социально-экономического развития регионов страны, которые озвучил президент, безусловно, станут опорой для быстрого выхода регионов из постковидных трудностей и дадут импульс к развитию», — уверен глава Удмуртии.
Читайте подробнее: Новые меры поддержки дадут импульс к развитию регионов — глава Удмуртии
Ярославская область планирует принять участие в замещении коммерческих кредитов бюджетными. По итогам 2020 года объем государственного долга Ярославской области составил 39,5 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки областного бюджета относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составил 67,8 процента. Однако доля коммерческих кредитов невелика — лишь около 1 миллиарда. Ещё 22,7 млрд привлечены регионом через облигации Ярославской области. Будут ли они считаться коммерческими кредитами, пока неясно.
Подробности в материале: Ярославская область надеется на помощь Москвы в замещении кредитов
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приступают к проработке и реализации инициатив президента России, прозвучавших во время послания Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко.
Читайте также: Ростовские депутаты обсудят реализацию инициатив президента РФ
В части внешней политики главное желание Владимира Путина состоит, по-видимому, в том, чтобы получитьдля Россииещёнесколькоспокойных летбез большой войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя послание президента России Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин хочет для России еще несколько лет без большой войны
Более миллиона российских граждан воспользовались программой туристического кешбэка с момента её запуска в 2020 году. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Читайте также: Более миллиона граждан России воспользовались туристическим кешбэком
Глава Ставрополья Владимир Владимиров высоко оценил задачу на развитие туризма и поручение об оказании поддержки туристическим территориям, которое отдал в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Владимиров оценил обещанную Путиным помощь в развитии Кавминвод
Граждане РФ ожидали алиментного фонда, а не упрощения оформления документов, отметила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.
Подробности в материале: Депутат Госдумы: от Путина ждали алиментного фонда
В целом послание президента РФ ожиданий не оправдало, отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).
«Мелко, бледно и легковесно для страны, имеющей такие проблемы. Не обозначено стратегического направления выхода страны из затяжного кризиса и пути восстановления и развития экономики», — считает парламентарий.
Замещение долгов регионов России является важным и нужным шагом. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).
Он отметил, что накануне обсуждал в эфире одного из СМИ проблемы, имеющиеся в межбюджетной политике. Суть в том, что Федерация забирает у регионов львиную долю денег, и местным властям приходится набирать кредиты для того, чтобы реализовывать свои полномочия, а также маскировать долги модным нынче государственно-частным партнёрством и иными проектами «институтов развития». А уже 21-го важная вещь о замещении долгов регионов бюджетными кредитами прозвучала в послании главы государства Владимира Путина.
«Это важный и нужный шаг, который позволит снизить долговую нагрузку по процентам», — считает Ионин.
Читайте также: «Это важный и нужный шаг» — об инициативе Путина по долгам регионов
Важными темами в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию стали меры поддержки в сферах здравоохранения, образования и культуры. Особое значение они имеют для регионов, как и развитие внутреннего туризма. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.
Читайте также: Акценты — здравоохранение, образование, культура: эксперт о послании Путина
В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал чёткий сигнал тем, кто пытается вмешиваться во внутренние дела и «переходят красную черту», — ответ будет асимметричным, быстрым и жестким.
«Мы, в комиссии Государственной думы, в ходе мониторинга ежедневно фиксируем попытки внешних сил деструктивно повлиять на ситуацию в России», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).
По его словам, российская сторона собрала достаточно материалов и готова к открытому и аргументированному диалогу с партнерами.
В послании президента не названы главные причины кризиса, отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Нужно ясно понимать: без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей экономики задачи, поставленные Путиным перед правительством, нерешаемы, а значит, невозможно будет победить бедность и остановить вымирание нашего народа!» — рассуждает коммунист.
Для развития России в стране необходимо восстановить экономическую науку, а также обеспечить широкомасштабную поддержку малых и средних производств. Об этом 21 апреля заявил депутат госсовета Татарии от «Партии Роста» Олег Коробченко.
Политик отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству в течение месяца предоставить дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. Парламентарий позитивно оценил подобные меры, но высказал мнение, что помимо этого в России следует восстанавливать экономическую науку, поскольку за последние 30 лет она была полностью разрушена.
Читайте также: В Татарии объяснили, как реализовать поручения президента
Задача реформировать российское здравоохранение и догнать мировые тренды в этой сфере потребует задействовать колоссальные ресурсы, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.
При этом политолог считает, что негативные демографические тренды ставят под вопрос выполнение поручения президента, который заявил, что к 2030 году в России средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет.
Об этом: «Реформирование медицины требует колоссальных ресурсов» — мнение политолога
Нынешнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию оправдало самые лучшие ожидания. Президент акцентировал внимание на необходимости продолжения всех направлений поддержки населения в рамках народосбережения, прокомментировал выступление главы государства глава Чувашии Олег Николаев.
Читайте подробнее: Глава Чувашии: послание президента оправдало самые лучшие ожидания
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было рассчитано на внутреннего потребителя, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета Александр Керимов.
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Финансовая поддержка научных исследований придаст заметный импульс развитию сельского хозяйства и экологии как в России в целом, так и в Калмыкии в частности. На это обратил внимание глава республики Бату Хасиков, комментируя послание президента России Федеральному собранию 21 апреля.
Читайте также: Научные исследования помогут развитию сельского хозяйства в Калмыкии
Заявление президента России Владимира Путина о том, что с 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет в неполных семьях выплатят в среднем 5 тыс. 600 рублей, семьи со школьниками получат 10 тыс. рублей, беременным в сложной ситуации достанутся выплаты по 6 тыс. 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачиваться в полном объёме, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свое мнение 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Вспомнили про социальное государство» — Путин объявил план помощи бедным
Под тигром Шерханом из сборника рассказов «Книга джунглей» президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию подразумевал США. Такое мнение 21 апреля высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Всем понятно, кого имел ввиду Путин, называя Шерханом. Это США. И понятно, кто сегодня шакалит вокруг этого западного тигра, пытается сделать России мелкие пакости», — сказал участник ток-шоу.
Эпидемиологическая ситуация заставляет народ чувствовать себя в опасности, и власть, конечно, логично выступает главным защитником населения. Послание президента России Владимира Путина было прежде всего направлено на укрепление мер социальной поддержки граждан, прокомментировал выступление президента врио главы Пензенской области Олег Мельниченко.
Об этом: Врио главы Пензенской области: власть выступает защитником населения
Аллегории и отсылки президента России Владимира Путина к сборнику рассказов «Книга джунглей» носят глубокий скрытый смысл. Об этом 21 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, отсылки российского лидера к этому произведению могут говорить о том, что современный мир начинает жить по законам джунглей. Причем происходит это по вине Запада.
«Я думал, почему Путин употребил в своей речи в разделе, касающемся внешней политики эту знаменитую сказку. Мне кажется здесь заложен глубокий смысл. Он показал, что современный мир превращается в джунгли усилиями западных стран, в особенности США», — сказал участник ток-шоу.
Подробности в материале: Военный эксперт увидел глубокий смысл в аллегориях Путина
Заявление президента России Владимира Путина о том, что граждане России не должны оплачивать подводку газа к границам их участков, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Его снова не услышат» — Путин освободил граждан от уплаты за подводку газа
Заявление президента России Владимира Путина о том, что выпады стран Запада против Российской Федерации превратились в «вид спорта», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Пора заканчивать с этим!» — Путин назвал выпады против России видом спорта
Безусловно, Кировская область заинтересована в получении федеральных инфраструктурных кредитов, заявила министр финансов региона Лариса Маковеева, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Она отметила, что реализация такого механизма потребует внесения изменений в бюджетное законодательство, а возможность его использования будет определена после принятия на федеральном уровне порядка и условий предоставления кредитов.
Читайте также: Кировская область заинтересована в получении инфраструктурных кредитов
Меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, могут сработать при условии, что будут вложены огромные средства в развитие сельских районов — как в Орловской области. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин.
Читайте также: Жители Орловской области живут в «другой России» — депутат
Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоялось. Прозвучало. И уже растаскано на цитаты, подвергнуто интерпретациям и домыслам. Одни говорят вам об отношениях с США, другие — о ситуации в Белоруссии. И так далее. Но я хотел бы заметить о другом — об очень важном, на мой взгляд.
Вот что сказал Владимир Путин: «Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Всё, что угодно там написано. И о втором фронте… Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Даже не хочу комментировать».
Жаль, впрочем, что дальше комментариев президента не прозвучало. Потому что речь о фундаментальном, базовом — о том, что делает человека гражданином, закладывая его основы на десятки лет вперёд.
Подробности в материале: Уроки истории от президента — главное в Федеральном послании
Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) написал в facebook: «Послание не оправдало ожиданий На фоне информации о том, что после послания кардинально изменится государственная политика, будет скорректирована пенсионная реформа, будут сделаны реальные шаги по справедливому распределению национальных доходов пока анонсированы только тактические подвижки:
— увеличение поддержки туризма,
— 5000 машин скорой помощи,
— совершенствование цифровой инфраструктуры,
— выплаты на детей в неполных семьях,
— выплаты малоимущим беременным,
— 100% оплата больничного по уходу за ребёнком,
— 10 тыс руб в августе (накануне выборов) на каждого школьника,
— 10 млрд руб на поддержку педвузов,
— 24 млрд руб на библиотеки и дома культуры,
— гранты и 45 000 дополнительных бюджетных мест для ВУЗов,
— доплата 5000 руб для кураторов в техникумах,
— 500 млрд руб на инфраструктурные кредиты регионам,
— им же частичная замена коммерческих кредитов на бюджетные и их дальнейшей реструктуризацией,
— поддержка строительства, бесплатное подведение газа,
— множество поручений правительству с ещё неясными контурами.
Много хорошего, давно назревшего, но по настоящему стратегических сдвигов не видно.
За рамками остались борьба с коррупцией, ожидаемая поддержка института многодетной семьи, индексация пенсий работающим пенсионерам.
Из внешнеполитического — вновь прозвучала жесткая риторика в отношении наших «геополитических партнеров».
В общем хотелось прорывных идей и действий, которые бы реально сплотили и объединили большинство наших граждан!»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал ежегодное послание президента Владимира Путина:
«Послание президента ждала вся страна. Патриотический настрой в сложный период пандемии сплотил общество, объединил в ожиданиях новых прорывных шагов со стороны национального лидера, государственной власти. Озвученные Владимиром Путиным инициативы стали ответом на эти ожидания. Причем, ответом каждому жителю России.
Каждый смог увидеть в послании отражение собственных перспектив. Они связаны с беспрецедентными мерами поддержки всех категорий семей с детьми, особенно незащищенных. Профессиональных сообществ — в первую очередь врачей, учителей, предпринимателей. Всех поколений граждан, в частности — молодежи и студенчества. Мало того, что большинство выплат прошлого года были сохранены и пролонгированы, — Владимир Владимирович объявил о новых мерах поддержки: выплатах неполным семьям, будущим матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стопроцентной оплате больничного по уходу за ребенком. Такая предельно точная адресность станет основой целостной системы мер поддержки семей с детьми. Эти шаги дают уверенность, что приоритетная задача обеспечить рост реальных доходов граждан к концу года будет выполнена.
Важнейшая тема послания — внедрение нового прорывного механизма поддержки регионов. Это инфраструктурный бюджетный кредит. Он открывает уникальные возможности для субъектов, способных и готовых реализовывать проекты созидания — в строительстве дорог, модернизации ЖКХ, транспортной отрасли, туризме и комплексном развитии территорий. Владимир Путин подчеркнул, что регионы будут поощряться именно за такие проекты. Они реально служат людям.
Поэтому мы должны быть максимально подготовлены и инициативны. Уже в ближайшие дни я соберу зампредов и министров, чтобы детально обсудить наши действия для практического воплощения послания президента на территории Саратовской области».
Реализация мер, обозначенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, будет финансироваться за счёт резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов и перераспределения расходов внутри бюджета, сообщили в Минфине.
Читайте подробнее: В Минфине рассказали об источниках средств на реализацию послания Путина
Центральной линией послания президента России Владимира Путина стала идея сбережения народа. Все изложенное, по мнению врио главы Тувы Владислава Ховалыга, было подчиненно именно этой цели.
Об этом: В Туве взяли «на карандаш» поручение Путина о газификации
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он обнародовал 21 апреля, отличалось от предыдущих тем, что затрагивало текущую повестку дня — борьбу с коронавирусной инфекцией и связанную с ней модернизацию системы здравоохранения, а также положение Российской Федерации на международной арене и обострившуюся внешнеполитическую обстановку, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).
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Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), комментируя ИА REGNUM послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, с сожалением отметил, что тема развития Дальнего Востока практически не была затронута. Корниенко уверен, что с 2013 года результатов в развитии ДФО добиться не удалось.
Читайте подробнее: Результатов в развитии Дальнего Востока нет: депутат Госдумы
Президент РФ ещё раз подчеркнул, что сегодня на первый план выходят вопросы семьи, взаимовыручки, милосердия и сплоченности, те базовые морально-нравственные ценности, на которых строится наше общество и которые всегда делали нас сильнее. Так прокомментировал послание Федеральному собранию, которое Владимир Путин обнародовал 21 апреля, председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.
Подробности в материале: Социальные инициативы обнародованы — начинаем работать: депутат Приморья
В церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию принял участие губернатор Омской области Александр Бурков. Глава региона прокомментировал послание. Комментарий Буркова приводится на официальном сайте регионального правительства.
Подробности в материале: Омский губернатор рассказал о важном направлении в послании Путина
Президент России Владимир Путин предложил целый комплекс новых социальных мер поддержки в послании Федеральному собранию 21 апреля. Их реализация позволит улучшить демографическую ситуацию, считает губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Подробности в материале: Новые меры соцподдержки решат демографическую проблему: глава Приморья
Глава Минвостокразвития и Арктики Алексей Чекунков, комментируя послание Федеральному собранию, которое Владимир Путин огласил 21 апреля, отметил, что на Сахалине реализуется один из самых эффективных в стране пакет мер по стимулированию рождаемости, который будет растиражирован на другие регионы.
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Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, глава государства сообщил о важных инициативах, касающихся новых мер поддержки отдельных категорий граждан.
Подробности в материале: Инициативы президента имеют «важное значение» для Хакасии — губернатор
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое было обнародовано 21 апреля, можно охарактеризовать ёмко: социальная политика, экология, развитие регионов, прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По-настоящему знаковым для поддержки регионального развития и финансирования строительства является решение относительно инфраструктурных кредитов.
Читайте подробнее: Инфраструктурные кредиты — знаковое решение: глава Хабаровского края
Всё, что мы делаем сейчас в Магаданской области, и всё, что запланировали для улучшения качества жизни людей, при поддержке президента Владимира Путина и при поддержке правительства РФ сможем воплотить в жизнь. Обращение к Федеральному собранию говорит о том, что мы всё делаем правильно. Нужно больше инициативы, и эта инициатива будет поддержана, сказал губернатор Колымы Сергей Носов, комментируя основные темы послания 21 апреля.
Подробности в материале: Нужно больше инициативы, и эта инициатива будет поддержана: глава Колымы
Реабилитация граждан, переболевшихCOVID-19, профилактика и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкозаболеваниями являются критически важными направлениями, отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Читайте также: Реабилитация переболевших COVID-19 — важное направление: глава Приамурья
Власти Приморья готовят проекты, под которые планируют получить бюджетный кредит по ставке не более 3% годовых. Такую меру поддержки регионов предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля.
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В ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, как всегда, поднял актуальные для россиян вопросы — большое внимание уделил социальной политике, способствующей развитию здравоохранения, поддержке семей с детьми, малого и среднего предпринимательства, молодежи, прокомментировал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.
Подробности в материале: Важно, что Путин высшим приоритетом назвал «сбережение народа»: мнение
Главным для меня в выступлении президента России было то, что даже сейчас, в наше не самое простое время, такое огромное внимание уделяется культуре и профессиональному искусству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил народный артист России, дирижер, скрипач Юрий Башмет:
«Говорю это не понаслышке, сам провожу огромное количество концертов и фестивалей в российских регионах, а, главное, уделяю огромное внимание подрастающему поколению российских музыкантов, проводя прослушивания во Всероссийский юношеский симфонический оркестр, проводя многочисленные академии, развивая региональные образовательные центры.
Поэтому для меня создание Президентского фонда культурных инициатив — огромное и очень важное событие. Россия — это прежде всего многообразная, уникальная и развивающая сегодня культурная среда. Для меня будущее нашей культуры это и есть будущей самой нашей страны».
Подробности в материале: Юрий Башмет: создание фонда Культурных инициатив — очень важное событие
Губернатор Приамурья Василий Орлов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, отметил чрезвычайную важность квотирования для регионов в вузах бюджетных мест.
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Положительное отличие России от подавляющего большинства других стран, не выдержавших теста на готовность к на самом деле не самой серьезной эпидемии, оказалось разве что в способности относительно быстро подготовить вакцину и некотором стоицизме населения… Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев, комментируя прозвучавшее 21 апреля послание Владимира Путина. .
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Для Забайкалья критически важной является инициатива президента, связанная с бюджетной обеспеченностью, сбалансированностью и бюджетным развитием, то есть списание долгов, выделение средств на инфраструктурное развитие. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов, комментируя послание президента Федеральному собранию.
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Для всей страны и особенно для Забайкалья наиболее важными в послании президента РФ являются направленность на восстановление здоровья, нормальное функционирование медицины. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов, комментируя президентское послание Федеральному собранию:
«Необходимо восстановить здоровье пострадавших от коронавируса и самое главное — максимально быстро вакцинировать всю страну, чтобы мы преодолели эпидемию и начали решать стратегические задачи развития. Президент сосредоточил на этом внимание и обещал оказать поддержку».
Читайте подробнее: Губернатор Забайкалья: президент заявил о масштабной социальной поддержке
Президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию говорил о близком и понятном: проблемах, касающихся любого человека. Так считает директор газеты «Забайкальский рабочий» Андрей Белокопытов.
Также среди главных итогов послания он отметил поддержку экономики:
«Живой отклик дали слова «мы вместе», которыми президент начал и закончил сегодняшнее послание. Глава государства особо подчеркнул, что во время пандемии, во время жесточайших ограничений все жители России сплотились в борьбе со смертельным заболеванием, и вместе мы прошли сложнейший 2020 год».
Читайте подробнее: Директор газеты «Заб. рабочий»: Путин говорил о проблемах каждого человека
В своём послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин поставил крайне амбициозные и долгосрочные задачи в развитии не только России в целом, но и каждого региона. Так считает вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев:
«Приятно, что основной упор сделан на сохранении жизни и здоровья населения, борьбе с коронавирусом, вакцинации, эта тема полным ходом идет в Забайкалье. Также внимание уделено социальной поддержке материнства и детства, отдельной строкой сказано об образовании», — сказал Гурулев.
Читайте подробнее: Забайкалье: президент поставил крайне амбициозные задачи
В Ульяновской области около 25 тыс. семей с детьми от трёх до семи лет получают президентские выплаты.
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ещё раз показало, что ориентир, взятый при принятии поправок к Конституции, правильный. Об этом заявила депутат Тюменской областной думы, создатель тюменского интернет-портала «Детки» Елена Кашкарова.
Семья при рождении ребёнка должна быть уверена, что сможет его вырастить и воспитать вне зависимости от ситуации в стране, будь то пандемия или какой-нибудь иной катаклизм. Единовременная выплата к началу учебного года станет реальной поддержкой для семей, так как подготовка к учебному году вызывает трудности у некоторых семей.
Об этом: «Ориентир поправок к Конституции правильный»: депутат о послании Путина
Послание президента Федеральному собранию — 2021 разительно отличается от посланий прошлых лет, и главным образом тем, что основной акцент сделан на внутреннюю политику. Абсолютно правильно, ибо запрос населения именно про это. Об этом в своём телеграм-канале написала депутат Барнаульской городской думы Марина Понкрашёва («Единая Россия»):
«Президент сказал про школьные учебники, а точнее, про информацию в учебниках истории. «Там написано, как будто не про нас», «Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно!»
Очень надеюсь, что и в этом направлении будут сделаны конкретные шаги и наведён порядок в этой сфере. От количества учебников рябит в глазах, а от их содержания иногда в дрожь бросает…»
Подробности в материале: От содержания учебников иногда бросает в дрожь — барнаульский депутат
Минприроды Забайкальского края поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина, предложившего Федеральному Собранию направлять деньги, поступающие в федеральный бюджет, на ликвидацию объектов накопленного вреда и оздоровления окружающей среды.
«Эти деньги можно было бы потратить на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. На территории края существует 11 таких объектов. К их числу относятся хвостохранилища Благодатской, Давендинской, Кадаинской и других обогатительных фабрик, а также территории, загрязненные тяжелыми металлами в посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района.
Мы поддерживаем предложенный президентом механизм и согласны участвовать в реализации такого подхода для ликвидации объектов, которые причиняют существенный ущерб окружающей среде, а также жизни и здоровью людей и животных», — пояснила начальник отдела по обращению с ТКО министерства природных ресурсов Забайкальского края Тамара Микаелян.
Подробности в материале: Забайкалье поддерживает инициативу ликвидации объектов накопленного вреда
Сотрудники министерства природных ресурсов Забайкальского края поддерживают принятие и реализацию инициативы президента РФ Владимира Путина, поручившего Федеральному Собранию ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность для собственников предприятий на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и за рекультивацию промышленных площадок.
Как сообщает 22 апреля пресс-служба забайкальскго правительства, на территории региона выявлено 11 объектов, которые обладают признаками объектов накопленного вреда окружающей среде. На этих территориях выявлены свинец, мышьяк, цинк, ртуть, и другие вредные вещества опасные для окружающей среды и здоровья человека.
Об этом: «Получил прибыль за счёт природы — убери за собой»: Забайкалье — «за»
Первым и основным пунктом в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию стала его социальная направленность. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя речь главы государства.
Читайте подробнее: Глава Бурятии отметил основные моменты послания Путина
Руководство Самарской области поможет подобрать проекты в сфере культуры, которые получат поддержку и развитие на благо всех субъектов РФ и, в первую очередь, Самарской области. Об этом 21 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Мы обязательно этот вопрос обсудим на постоянно действующей комиссии Госсовета по культуре, и я уверен, поможем подобрать те проекты, которые получат поддержку и развитие на благо всех регионов РФ. Но в первую очередь — Самарской области», — сообщил Азаров.
Читайте подробнее: В Самарской области прокомментировали послание Путина Федеральному собранию
Социальная программа, сформулированная в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, неизбежно приведет к увеличению потребительского спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.
Читайте подробнее: Новая программа Путина по поддержке экономики обуздает инфляцию: эксперт
Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию поручил до конца 2021 года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% затрат на турпоездки по стране. Это решение положительно оценила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
Об этом: В Бурятии оценили заявления Владимира Путина о развитии туризма
Инфраструктурные кредиты под 3%, о которых в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, помогут в Приамурье построить целый ряд инфраструктурных объектов, в том числе путепроводы через Транссиб.
Читайте подробнее: Новые кредиты помогут построить в Приамурье путепроводы через Транссиб
США не смогут сделать вид, что аллюзии президента России Владимира Путина на персонажей книги Редьярда Киплинга не относятся к ним. Об этом председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале.
«И всему миру всё ясно и про Шерхана, и про шакалов», — подчеркнул Пушков.
Читайте подробнее: Пушков об аллюзии Путина: про Шерхана всем всё ясно
Из послания президента РФ стало понятно, что оставить экономику совсем без поддержки нельзя — последствия могут оказаться очень тяжёлыми, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.
Читайте подробнее: Стимулирование частных инвестиций — хорошо для всей экономики РФ: эксперт
Установки президента России Владимира Путина, прозвучавшие в ходе послания Федеральному собранию станут мощным зарядом для движения вперёд. Об этом заявил врио главы Тувы Владислав Ховалыг.
Об этом: Глава Тувы обсудит инициативы президента с врачами и учителями
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — это документ от буквы до буквы о человеке. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём Instagram-аккаунте.
Глава Югры отметила важность обозначенных главой государства проектов в сфере новой энергетики, экологии и климата, биотехнологий и фармацевтики, которые получат особый государственный статус.
Подробности в материале: «Документ от буквы до буквы о человеке»: глава Югры о послании Путина
В послании Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наращивать набранный темп в строительстве и других областях. Это может быть неверно истолковано, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.
Подробности в материале: Призыв Путина наращивать темпы производства может быть неверно истолкован?
Необходимо вернуть национально достояние — недра — в руки государства, тогда легче было бы вести контроль, заявил политолог Андрей Данилов, комментируя часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, касающуюся природоохраны и недропользователей.
Читайте подробнее: Необходимо вернуть национальное достояние государству: эксперт
Задачи в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию поставлены немалые — реализация проектов лежит полностью на государственном аппарате, начиная от федерального руководства и заканчивая муниципалитетами. Но вот справятся ли чиновники, выразил сомнение политолог Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Читайте также: Справятся ли чиновники с задачами из послания президента РФ?
В послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию больше всего понравился раздел, посвященный проектам развития регионов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):
«Для этой цели будут предлагаться инфраструктурные кредиты. Они должны быть направлены в первую очередь в сферу дорожного строительства, ЖКХ, общественного транспорта, туристической инфраструктуры. Президент особо подчеркнул, что региональные власти должны оперативно предложить такие проекты. Причем не красивые картинки, а проработанные документы. Это должны быть проекты, способные обеспечить качественный рывок региона. Есть мысли о том, что нужно делать Алтайскому краю в этом направлении».
Читайте подробнее: Алтайский депутат: нужны качественные проекты по развитию регионов
Калужская область по результатам 2021 года войдет в число регионов с устойчивой сбалансированной долговой системой, получит доступ к инфраструктурным кредитам в большем объеме, и важно, что справедливость в отношении регионов, ведущих хозяйство грамотно, была обозначена и утверждена. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Об этом: Калужский губернатор: у области нет коммерческих кредитов
Сегодня, 22 апреля, Совет Думы поручит фракциям и комитетам Госдумы представить предложения по реализации послания президента в срок до 23 апреля, кроме того, поручит рабочей группе по реализации ежегодных посланий президента подготовить план его реализации. Рабочую группу возглавляет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Порой важно не то, что говорилось, а то, о чем сказано не было. На фоне обострения международной обстановки от послания президента Федеральному собранию многие ожидали агрессивной риторики, чуть ли не аналога Фултонской речи об объявлении холодной войны. К счастью, этого не произошло, сообщил в своём телеграм-канале депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):
«Послание было подчеркнуто направлено на внутренние проблемы — борьба с эпидемией, повышение уровня жизни, дополнительная материальная поддержка людей, развитие социальной сферы и инфраструктуры, укрепление научно-технического потенциала, сохранение природы и многое другое.
О внешней политике, наоборот, было сказано немного. И больше из серии: «не лезьте к нам». Эта позиция напоминает мне знаменитую фразу, сказанную полтора века назад: «Россия не сердится. Россия сосредотачивается». Это обнадеживает…»
Об этом: «Россия не сердится. Россия сосредотачивается» — алтайский депутат
Сегодня, 22 апреля, состоится заседание Совета палаты, где комитеты Совфеда представят сформулированные предложения по необходимой корректировке законотворческих планов на текущую сессию и до конца года в связи с посланием президента России Федеральному собранию, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, ориентировано на решение проблем людей в разных сферах, прокомментировал губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.
Читайте подробнее: Губернатор ЕАО пообещал максимально сократить бюрократические барьеры
Глава РСО-Алании Серегй Меняйло считает, что послание президента РФ Владимира Путина, с которым он выступил перед Федеральным собранием 21 апреля 2021 года, значительно отличается от предыдущих. Оно связано с «глубочайшим анализом прошлого периода с учетом влияния пандемии» и с «направлением на дальнейшую социальную поддержку населения».
Читайте подробнее: Меняйло: Северная Осетия готова активно реализовывать поручения Путина