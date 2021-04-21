Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным по делу о смерти негра Джорджа Флойда, направили в тюрьму строго режима в американском штате Миннеаполис, передает телеканал KARE.

По его данным, в настоящее время бывший сотрудник правоохранительных органов находится в одиночной камере. Представитель тюрьмы подчеркнул, что Шовин в безопасности, к его камере приставлена охрана.

Отмечается, что Шовин будет отбывать заключение в тюрьме Оук-Парк-Хайтс. Это тюрьмы с наиболее строгим режимом во всем штате Миннесота. Всего в ней могут одновременно содержаться до 473 осужденных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в США огласил вердикт присяжных по делу о смерти негра Джорджа Флойда. Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в причинении смерти по неосторожности второй степени. По такому составу ему грозит до 40 лет заключения.

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