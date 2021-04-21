Барнаул, , 07:30 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 21 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2898 человек, причём пятеро из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 881 человек, +15 за последние сутки) и ОРВИ (28 236 человек, +59 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 184 (+2 за последние сутки), из них 84 (+2 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2389 детей (+3 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 942 человека, +79 за последние сутки) новый вирус победили 43 886 человек (+70 за последние сутки).

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