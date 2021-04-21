Загреб, , 07:39 — REGNUM После подписания договора о завершении строительства судна для перевозки автомобилей и грузовиков в Риеке на пресс-конференции 20 апреля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство до 30 июня заказало 3,1 миллиона доз вакцины от коронавируса, чтобы вакцинировать от 50% до 55% взрослого населения. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Мы заказали дополнительные 747 тысяч доз вакцины Pfizer, на первом этапе их число составляет 3 миллиона для нескольких стран, но мы также приобрели дополнительные 447 тысяч доз, которые будут доставлены раньше во втором квартале», — отметил Пленкович.

Таким образом, правительство в условиях задержки с поставками прививок компании AstraZeneca заказало в этот период 1.2 миллиона доз прививки компании Pfizer, отметил Пленкович.

По его словам, речь идёт о вакцинации совершеннолетнего населения, которое составляет в общей сложности 3.3 миллиона человек в Хорватии.