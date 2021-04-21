Санкт-Петербург, 21 апреля 2021, 07:29 — REGNUM Пожарные подразделения ликвидировали на территории промышленной зоны в Ломоносовском районе Ленинградской области открытое горение строительного мусора. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорание в районе Волхонского шоссе поступило в дежурную часть в 22:49 20 апреля. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на территории промзоны горит строительный мусор, огнём охвачена площадь порядка двух тысяч квадратных метров.
В 02:30 возгорание было локализовано. В 03:30 — ликвидировано открытое горение.
Всего в тушении огня было задействовано 26 человек и шесть единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало, причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории промышленной зоны в Ломоносовском районе Ленинградской области вспыхнул пожар.
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