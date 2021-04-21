Кемерово, , 07:27 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 21 апреля, за прошедшие сутки выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 66 случаев.

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«Кемерово — 15, Новокузнецк — семь, Юрга — семь, Анжеро-Судженск — четыре, Белово — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Междуреченск — три, Мыски — три, Березовский — два, Калтан — два, Киселевск — два, Промышленновский МО — два, Топкинский МО — два, Яшкинский МО — два, Осинники — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Тяжинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 54 пациента выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 34 559 случаев заражения коронавирусом, 33 463 человека выздоровели, 650 пациентов скончались.