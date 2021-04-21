Анкара, , 07:26 — REGNUM Власти Турции ведут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил 20 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.

«По поводу второго полка С-400 — наши соответствующие ведомства, в том числе Минобороны, продолжают переговоры», — сказал он.

Чавушоглу резко раскритиковал действия США, которые попытались препятствовать приобретению первой партии российских систем. По словам главы МИД Турции, в Вашингтоне «прекрасно знают», почему эта сделка состоялась.

«Говорить нам, что и у кого покупать, — неправильно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, США до последнего пытались воздействовать на Турцию, страну НАТО, которая поставила на вооружение оборонительные системы «потенциального противника». В октябре 2020 года турецкие военные начали испытания С-400 у себя в стране.

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