Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми горожане заметили, что в муниципалитете начали работать отдельные фонтаны. В частности, фонтан функционировал на эспланаде и у дворца культуры им. Солдатова. Как выяснилось, фонтаны работали в тестовом режиме.

По данным пресс-служба мэрии, сейчас в городе проводится проверка систем после зимнего периода простоя. На пуско-наладочные работы отводится две недели. В начале мая состоится запуск всех городских фонтанов.

Напомним, в Перми числится 13 фонтанов. В выходные дни они будут работать с утра, а в будни — с полудня по местному времени (10:00 мск).