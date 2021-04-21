Москва, , 07:42 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным ход реализации строительства моста через реку Лена и заручился поддержкой проекта при уровне финансирования из федерального бюджета не выше 50%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства РФ.

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Также стороны рассмотрели реализацию в Якутии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального «Дорожная сеть». По этим проектам в 2021 году сдадут в эксплуатацию 264,41 км автодорог, из них 216,12 км — региональных и 48,29 км — в Якутске.

Кроме того, обсудили и ход жилищного строительства в Якутии, реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, вопросы восстановления прав участников долевого строительства, темпы работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Марата Хуснуллина, на изменения цен на жильё в России влияет ряд факторов — таких, как отток рабочей силы и рост цен на стройматериалы.