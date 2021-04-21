Колумбус, США, , 07:21 — REGNUM Сотрудник американской полиции застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в Колумбусе (штат Огайо), сообщает газета The Columbus Dispatch.

Сообщается, что полицейские приехали на вызов, где говорилось о нападении девушки с ножом. На месте происшествия в ходе задержания один из сотрудников применил огнестрельное оружие по подозреваемой. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

Родственники погибшей утверждают, что подросток бросила нож до того, как полицейский выстрелил. Телеканал WNBC уточняет, что погибшую звали Макайа Брайант. При этом на месте происшествия уже собралась группа из 50 агрессивных граждан. Часть из них призывает отомстить полицейским за гибель ребенка.

Мэр города уже призвал жителей города сохранять спокойствие и поручил провести тщательное расследование. Он подчеркнул, что на полицейском была видеокамера, которая фиксирует все происходящее.