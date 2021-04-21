Мадрид, , 07:20 — REGNUM Европейская Суперлига приостанавливает свою деятельность. Об этом 21 апреля сообщает журналист Роб Харрис в Twitter со ссылкой на пресс-релиз организации.

Это произошло после того, как о выходе из Суперлиги объявили шесть английских клубов, которые ранее стали основателями турнира — «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед «, «Манчестер Сити «, «Челси» и «Тоттенхэм».

Также ранее сообщалось, что из состава участников Суперлиги вышли испанские «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Милан» и «Интер».

О выходе из Суперлиги не заявляли только «Реал» и «Ювентус», которые и были главными инициаторами создания закрытой лиги. Президент «Реала» Флорентино Перес стал президентом Суперлиги, а руководитель «Ювентуса» Андреа Аньелли — вице-президентом турнира.

Напомним, о создании Европейской Суперлиги было объявлено 19 апреля. Эта идея встретила шквал критики со стороны ФИФА, УЕФА, национальных федераций и чемпионатов, футболистов и болельщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Из футбольной Суперлиги выходят «Милан» и «Интер»