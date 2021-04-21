Пермь, , 07:14 — REGNUM В Перми Северное кладбище изменяет режим работы. С 12 мая оно начнет работать только в режиме подзахоронений, сообщает пресс-служба мэрии.

Северное кладбище Перми является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет более 250 га. В 2015 году новые захоронения были приостановлены из-за дефицита участков для могил. Впоследствии начали осваивать резервные площади — 30 га, в 2016 году захоронения возобновили.

В настоящее время выработаны и резервные участки. Кладбище с 12 мая переводится в режим работы для подзахоронений, то есть захоронения производятся к могиле или в могилу ранее умершего родственника. Для подзахоронения в уже существующую могилу должно пройти не менее 20 лет. Также здесь доступны новые урновые захоронения.

Для новых захоронений открыты кладбища Головановское, Заозёрское и Банная гора (новое).