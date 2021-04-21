Владивосток, , 07:21 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 34, выздоровели ещё 60 человек, один пациент скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С начала пандемии зарегистрировано 43 275 носителей коронавируса, выздоровели 40 647 приморцев, скончались 705 человек.

Развёрнуто для лечения ковидных пациентов 933 койки в 18 больницах края.

Лечении в стационарах и амбулаторно получают 545 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 58 тыс. человек.