Подгорица, , 07:27 — REGNUM Черногория находится в центре Западных Балкан, яявляясь неотъемлемой частью Европы, и для неё нет альтернативы членству в ЕС, заявил 20 апреля министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович на встрече с председателем группы дружбы Франция — Черногория в национальном собрании Жаклин Маке, которая главе черногорского МИД вручила медаль нижней палаты французского парламента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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Радулович напомнил о традиционно добрых и дружественных двусторонних отношениях, которые должны быть расширены за счёт активизации политического диалога в рамках парламентского сотрудничества.

«Для Черногории ключевое значение в процессе евроинтеграции имеет поддержка Франции, как ведущей страны-члена ЕС, поэтому необходимо взаимодействие двух палат парламента ради осуществления всех мероприятий, направленных на регулирование нормативной базы, особенно по главам 23 и 24», — отметил Радулович.