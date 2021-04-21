Подгорица, 21 апреля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Черногория находится в центре Западных Балкан, являясь неотъемлемой частью Европы, и для неё нет альтернативы членству в ЕС, заявил 20 апреля министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович на встрече с Жаклин Маке, председателем группы дружбы Франция — Черногория в национальном собрании, которая главе черногорского МИД вручила медаль нижней палаты французского парламента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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Радулович напомнил о традиционно добрых и дружественных двусторонних отношениях, которые должны быть расширены за счёт активизации политического диалога в рамках парламентского сотрудничества.

«Для Черногории ключевое значение в процессе евроинтеграции имеет поддержка Франции как ведущей страны — члена ЕС, поэтому необходимо взаимодействие двух палат парламента ради осуществления всех мероприятий, направленных на регулирование нормативной базы, особенно по главам 23 и 24», — отметил Радулович.