Чита, , 07:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 21 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 039, причём 35 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Вместе с тем 40 531 пациент (+51 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 817 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 42 (+4 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 14 (+3 за сутки) пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: В Забайкалье SARS-CoV-2 выявили у более чем 42 тысяч человек