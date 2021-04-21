Москва, , 07:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 апреля выступит с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Послание будет оглашено в 12:00 мск, его будут транслировать основные российские телеканалы. Само мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.

Как ожидается, в послании 2021 года Владимир Путин огласит системные меры поддержки и назовёт направления развития страны после эпидемии, объявленной из-за распространения коронавируса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент продолжает подготовку к посланию и вносит последние коррективы в выступление.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль: Путин дорабатывает текст послания Федеральному собранию