Коннектикут, США, , 07:08 — REGNUM В штате Коннектикут (США) в возрасте 73 года скончался американский композитор и музыкальный продюсер Джим Стейнман, написавший слова и музыку для самых известных хитов рок-исполнителя Мита Лоуфа и музыку для нескольких мюзиклов. Об этом со ссылкой на его брата, Билла Стейнмана, 20 апреля сообщает Associated Press.

По данным агентства, Джим Стейнман умер 19 апреля от почечной недостаточности.

Джим Стейнман, который родился 1 ноября 1947 года в Нью-Йорке, начинал свою карьеру в музыкальном театре, но основной сферой его творчества стало создание и продюсирование оперных рок-песен и баллад. Одной из самых его известных работ считается дебютный альбом Bat Out of Hell американского рок-исполнителя Мита Лоуфа, который был выпущен в 1977 году. Стейман также сотрудничал с Бонни Тайлер, его песни исполняла Селин Дион и другие.

В мюзиклах наиболее известна работа Стеймона для «Бала вампиров», созданного в 1997 году по одноимённому фильму Романа Полански и «Свистни по ветру», поставленного в 1996 году.