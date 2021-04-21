Соликамск, Пермский край, , 07:02 — REGNUM В Пермском крае жертвами автоаварии стали пять человек. Смертельное ДТП произошло 20 апреля на 82-ом километре трассы Соликамск — Красновишерск, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительным данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2114 под управлением водителя 1987 г.р. двигался со стороны Соликамска. Мужчина не справился с управлением, и машину вынесло на полосу встречного движения, где автомобиль протаранил «Тайоту».

В результате ДТП на месте погибли пятое: четверо мужчин и одна женщина (водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир — мужчина 1988 г.р., а также водитель «Тойоты» 1968 г.р. и его пассажиры — мужчина 1958 г.р. и женщина 1977 г.р. скончались). По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.