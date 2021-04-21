Москва, , 07:01 — REGNUM Первую дозу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получили примерно 10−11 млн жителей России, заявил глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 20 апреля в эфире программы «Док-ток».

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Он отметил, что к ноябрю 2021 года в РФ может быть привито от COVID-19 не менее 70% населения страны, что позволит добиться коллективного иммунитета.

Кроме того, Гинцбург рассказал, что вакцинировался от коронавирусной инфекции больше года назад и у него в организме до сих пор сохранился высокий титр антител от этого заболевания.

Глава центра отметил, что такие же показатели иммунитета наблюдаются у его коллег, которые привились одновременно с ним. Вместе с тем Гинцбург отметил, что уровень антител обычно меньше в случаях, когда интервал между двумя уколами «Спутником V» составляет две недели, а не три.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в России была зарегистрирована еще одна вакцина от коронавирусной инфекции — «Спутник Лайт». 8 апреля издание Handelsblatt сообщило о том, что число жителей Германии, готовых вакцинироваться «Спутником V», превышает половину населения страны.

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