Листвянка, Иркутская область, , 07:01 — REGNUM Байкальские нерпы, оказывается, не настолько хорошо изучены, как думали сотрудники Байкальского музея Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (БМ ИНЦ СО РАН), пока не увидели занятное видео.

Очевидцы засняли, как 5 апреля 2021 года десятки байкальских нерп буквально уплыли в Ангару на льдине. Теперь учёные гадают: как далеко животные уплыли, и как быстро вернулись в Байкал?

Всё началось с того, что люди заметили двух нерп на льдине, отколовшейся от края ледового покрова Байкала. Буквально через пару минут к этому плавучему средству длиной около 15 метров со всех сторон совершенно целенаправленно направились и другие животные. Уже через 15 минут на льдине возлежали не менее 15 крупных нерп и всё новые и новые животные продолжали «стягиваться» ко льдине со всех сторон.

«Вскоре сформировалась залежка численностью около 25−30 особей. Дальнейшая судьба животных осталась для нас тайной — льдина вместе со своими наездниками благополучно уплыла вниз по Ангаре и скрылась из поля видимости камеры Байкальского музея», — пояснили сотрудники музея.

По их словам, такое поведение байкальских эндемиков характерно для мая, но не для апреля. Поэтому и возникли вопросы: откуда взялись нерпы, зимовали ли они где-то рядом с кромкой льда, или пришли откуда-то издалека?

«Ледовый покров на юге озера только-только начал разрушаться и принято считать, что животные под сплошным ледовым покровом далеко от своих отдушин (отнырков), через которые они дышат, не уходят. Но если на льдине катались местные нерпы, зимовавшие под кромкой льда, то придется пересмотреть представления ихтиологов о рыбных запасах озера — прокормить 2−3 десятка взрослых крупных нерп не простая задача…

А если уплывшие в Ангару нерпы не местные, а приплыли на исток реки недавно, то придется пересмотреть представления о миграционных возможностях этих животных», — поясняют учёные.

Как сообщало ИА REGNUM, байкальская нерпа — это один из трех видов пресноводных тюленей. В 2017 году их популяция составляла примерно 130 тыс. особей, но из-за браконьерства сильно уменьшилась.

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