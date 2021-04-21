Владивосток, , 07:04 — REGNUM В Приморье полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 58 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«На 21 апреля первым компонентом вакцины от коронавируса привились 88 114 жителей края, из них завершили вакцинацию 58 844 человека», — сказали в краевом минздраве.

Всего получено 116,7 тыс. доз отечественной вакцины «Спутник-V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге первую часть двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции к 20 апреля получили более полумиллиона жителей.