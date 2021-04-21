Балтимор, США, , 06:57 — REGNUM Пожар произошел на крупном складе с сахаром в американском Балтиморе (штат Мэриленд), сообщает газета Baltimore Sun.

Издание уточняет, что возгорание произошло на хранилище сахара-сырца на сахароперерабатывающем предприятии Domino Sugars, которое находится у реки Патапско. В тушении пожара принимают участие не только спасатели на пожарных машинах, но и специальные пожарные катера. При этом отмечается, что часть склада обрушилась от возгорания.

По предварительным данным, пострадавших нет, весь персонал эвакуировали. Всего на заводе работают 510 человек.