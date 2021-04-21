Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Украина никак не провоцирует Россию на усиление военного присутствия у своих границ, заявил 20 апреля на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности», — сказал он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, ситуация выглядит противоположной — это в Москве раздувают «кампанию по дезинформации», чтобы обвинить Киев в эскалации напряжённости.

Напомним, Украина в течение марта и апреля 2021 года неоднократно жаловалась западным странам на перемещение войск в России, объясняя это провоцированием «вооружённой агрессии». В ответ в Москве сообщали, что вправе распоряжаться войсками внутри страны по своему усмотрению.

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20 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

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