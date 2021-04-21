Москва, , 06:54 — REGNUM Роскомнадзор потребовал у администрации социальной сети Instagram убрать ограничения на проигрывание Государственного гимна России в размещенных роликах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что государственный гимн и другие символы страны не являются объектом авторских прав. В связи с этим РКН считает, что блокировка видеороликов является необоснованной. Роскомнадзор подчеркивает, что демонстрация государственной символики является выражениям уважения к родной стране.

«Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее Instagram ввела ограничения против видеороликов, размещенных в соцсети и содержащих воспроизведение Государственного гимна Российской Федерации. Поводом для блокировки послужило якобы нарушение авторских прав.