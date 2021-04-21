Владивосток, , 07:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья внесли корректировку в краевой бюджет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания региона.

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По словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, главные причины внесения изменений в бюджет — увеличение налоговых и неналоговых доходов на 1,1 млрд рублей и финансовых поступлений из федерального бюджета на 971 млн рублей.

Федеральные деньги направят на дополнительное обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих лечение амбулаторно, на реализацию социального развития центров экономического роста, в частности достройку поликлиник в Артёме и Большом Камне, на создание дополнительных мест в детских садах, а также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса, строительство и ремонт автодорог.

«По расходам краевого бюджета основные изменения произошли по разделам «ЖКХ» — увеличение на 448 млн рублей (это средства на строительство жилья и субсидия на приобретение топлива), «Образование» — рост на 414 млн рублей (в основном на строительство детсадов) и «Здравоохранение» — увеличение на 408 млн рублей (на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций; на строительство и ремонт лечебных учреждений, а также на приобретение лекарств для лечения больных коронавирусом амбулаторно)» — пояснил депутат Галуст Ахоян.

Согласно законопроекту объём ассигнований в краевом бюджете на 2021 год на реализацию нацпроектов увеличивается на 634 млн рублей и составит 21 млрд 252 млн рублей.

Корректировки затронули пять проектов из 11. Так, например, по нацпроекту «Демография» финансирование увеличилось на 605 млн рублей, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» — на 62 млн, по нацпроекту «Здравоохранение» — на 17 млн рублей. Напомним, в крае реализуется 39 федеральных проектов, встроенных в механизм 17 государственных программ.

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год составят: доходы — 142,6 млрд рублей, расходы — 150,7 млрд рублей, дефицит — 8 млрд рублей.

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