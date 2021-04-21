Москва, , 06:42 — REGNUM Пустые слова, которые позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский, не имеют никакого смысла, пока украинские силы обстреливают Донбасс. Об этом 20 апреля написал в телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

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«Зеленский говорит все не то. Все пусто, слабо, ни о чем. Словно он не знает, что в Киеве мечтают «зачистить» ДНР и ЛНР. Словно не знает о том, как люди там ненавидят тех, кто их бомбил и обстреливал все эти годы», — подчеркнул он.

По словам сенатора, главе Украины следует отказаться от обстрелов ДНР и ЛНР, а также отменить экономическую блокаду указанных республик.

«…Зеленскому надо прекратить играть пустыми словами и для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса, если ему так важны проживающие там люди. А пока он это не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», — добавил Пушков.

Так парламентарий оценил приглашение Зеленского президенту РФ Владимиру Путину о встрече «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале о том, что слабость и растерянность Владимира Зеленского не позволяют ему в полной мере справляться с ролью президента Украины.

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