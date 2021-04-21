Токио, , 06:35 — REGNUM Решение о допуске японских зрителей на спортивные объекты летних Олимпийских игр в Токио будет принято в июне, поскольку в настоящее время ситуация с пандемией коронавируса является непредсказуемой и может измениться в самый последний момент. Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

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Ранее предполагалось, что решение по поводу японских зрителей будет принято в конце апреля или начале мая, но осложнение ситуации с инфекцией вынудило организаторов изменить планы.

Отмечается, что в любом случае на трибуны будет допущено не более 50% зрителей от их плановой вместимости. В зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала Олимпиады, уровень заполняемости спортивных объектов может быть ещё уменьшен.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в условиях пандемии коронавируса могут быть проведены без зрителей.

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