Иркутск, , 06:33 — REGNUM Мощный снегопад в середине апреля доставил множество хлопот жителям Иркутской области и коммунальщикам. Как сообщает мэрия областного центра, в ночь на 21 апреля в регионе выпало шесть миллиметров осадков, что составляет 36% от месячной нормы.

Снежный апокалипсис в Иркутской области Цитата из видео irk01

В социальных сетях опубликованы впечатляющие фотографии и видеокадры того, как машины, стоящие под уклоном, самопроизвольно катятся вниз, сталкиваясь с другой припаркованной техникой.

Тем временем, дорожники известили, что загодя подготовились: для посыпки улиц пескосоляной смесью и пролива солевым рассолом задействовано более 35 комбинированных дорожных машин (КДМ).

«Мы готовились к перемене погоды, поэтому смогли оперативно вывести зимнюю технику для посыпки и уборки выпавшего снега. Работы будем продолжать в круглосуточном режиме. В первую очередь производим посыпку и подметание на магистральных улицах, участках с рельефом и в местах с наибольшим трафиком», — пояснил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

Кроме специализированной техники в уборке задействовано более 200 рабочих, которые вручную расчищают подходы к остановочным пунктам, тротуары и лестницы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти на протяжении всего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, о существенном ухудшении погодных условий жителей Иркутской области предупредили накануне, 20 апреля. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 21 апреля. Сильный снег ждали в Иркутском, Шелеховском, Слюдянском районах.

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