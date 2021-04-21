Ереван, , 06:33 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности применить силу для решения вопроса с Зангезурским коридором осудили в министерстве иностранных дел Армении. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Подобные заявления наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности. Они раскрывают ложный характер недавних заявлений Азербайджана о мире», — сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По её словам, в Ереване предпримут все «необходимые меры» для защиты своего суверенитета, и для этого находятся в постоянном контакте со своим «стратегическим союзником». Добавим, таковым в Армении считают Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан «реализует Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет». Регион Зангезур (ныне Сюникская область Армении) в Баку считают своей исторической территорией, хотя ранее президент Азербайджана заявлял об отсутствии планов на какие-либо военные операции на границе двух стран.

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