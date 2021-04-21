Благовещенск, , 06:30 — REGNUM В Приамурье на 26 апреля на 07:14 по местному времени (01:14 мск) с космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роскосмосе.

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Запуск станет третьим по счёту, осуществлённым полностью на коммерческой основе. Заказчиком является европейский поставщик пусковых услуг Arianespace и российско-французская компания «Старсем».

Как сообщало ИА REGNUM, все британские спутники OneWeb, запущенные 25 марта на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», достигли расчётных орбит.