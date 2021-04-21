Буэнос-Айрес, , 06:23 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 29 145 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 2 743 620. Также за 20 апреля в стране умерли еще 316 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 скончались 59 792 человека.

Отмечается, что в столице страны Буэнос-Айресе зафиксирована рекордная наполненность больниц и отделений реанимации. При этом в республике уже прошли вакцинацию более 6,5 млн человек.